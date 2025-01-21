Özel okul fiyatları cep yakıyor! Uzmanlardan velilere kritik uyarı: O paraları ödemeyin

21 Ocak 2025 17:02 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:07

Özel okulların ücret artışları yüzde 50'yi aştı. Yemek, servis ve diğer giderler eklendiğinde eğitim maliyetleri aile bütçelerini zorluyor. Tüketici dernekleri, bazı özel okulların kayıt yenileme ücretlerinde yasal sınırın üzerinde zam yaptığını belirterek velilere bu rakamları ödememeleri konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Özel okullarda kayıt yenileme döneminin başlamasıyla birlikte bazı kurumların yüksek zam oranlarıyla gündeme gelmesi, veliler arasında tepkilere yol açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada özel okullarda ücret artışlarına yönelik iddialara ilişkin bir çalışma başlattıklarını belirterek, yeni düzenlemelere dikkat çekti.

Bakan Tekin, özel okulların ders kitabı için ayrı bir ücret talep etmesini yasaklayan bir yönetmelik yayımladıklarını hatırlatarak, "Yönetmeliğimiz açıkça özel okulların mevcut öğrencilerine yalnızca enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceğini belirtiyor. Özel okul birlikleriyle bu konuda görüşerek hassasiyetimizi paylaştık ve denetim mekanizmalarının titizlikle çalışacağını ifade ettik" dedi.

TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayetler üzerine, tüketici dernekleri vatandaşlara gönüllü danışmanlık hizmeti sunduklarını açıkladı. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, özellikle fiyat artışları konusundaki şikayetlerin son günlerde yoğunlaştığını ifade ederek, bazı velilerin karşılaştığı örnekleri paylaştı.

"Bir velimiz, bu yıl ilkokul birinci sınıfta okuyan çocuğu için yıllık 297 bin lira okul ücreti, 80 bin lira yemek, 30 bin lira etkinlik, 32 bin lira kitap ve 8 bin lira kırtasiye ücreti ödediğini belirtti. Önümüzdeki yıl için yalnızca okul ücreti 412 bin 500 lira olarak belirlenmiş durumda. Diğer kalemlerin ücretleri ise henüz açıklanmadı" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bülent Deniz, yönetmeliklere göre özel okulların kitap, yemek ve sosyal etkinlik ücretleri gibi ek taleplerde bulunamayacağını vurgulayarak, velilerin bu tür taleplerle karşılaşmaları durumunda yasal haklarını kullanabileceklerini belirtti. Deniz, "Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular genellikle veliler lehine sonuçlanıyor" diye konuştu.

VELİLERE KRİTİK UYARI

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, özel eğitim kurumlarının eğitim ücreti dışındaki kırtasiye, yemek ve servis gibi hizmetlerde fahiş artışlar yaptığını belirterek, velilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Küçük, "Veliler, istekleri dışında bir ücret dayatılması durumunda mutlaka sözleşmeye şerh düşsünler. Eğitim ücreti haricindeki yemek, kırtasiye ve etüt gibi hizmetlerde zorlama yapılamaz. Veliler, bu tür durumlarda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunabilir" dedi.