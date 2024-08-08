Özel okul fiyatları için KDV çağrısı! Velinin gözü korktu, sınıfların yarısı boş kaldı

08 Ağustos 2024 12:59 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:00

Vatandaşın satın alma gücüyle beraber özel okullara olan talep de düştü. Okulların açılmasına sayılı günler kala özel okul fiyatları velileri kara kara düşündürüyor. TOBB Türkiye Eğitim Meclis Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın ise özel okullarda kontenjanların yarsının boş kaldığını ifade etti. Aydın, eğitimin bir lüks olmadığını ifade ederek KDV oranlarının düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aydın, özel okul öğretmen maaşları içinde yorumda bulunarak öğretmenlere yönelik 5 yıllık vergi muafiyeti getirilmesi halinde, bu farkları öğretmenlere verileceğini söyledi.

ÖZEL OKUL FİYATLARI ENFLASYONUN ALTINDA ARTTI

TOBB Türkiye Eğitim Meclis Başkan Yardımcısı veliler 13 yıl boyunca çocuklarını özel okula yollamaya çekindiklerini ifade etti.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, Özel okul fiyat artışı tavanı uygulandığı dönemi hatırlatan Aydın, o dönemde kümülatif olarak memur maaşları ve asgari ücretin yüzde 500 civarında arttığını buna karşılık özel okul ücretlerindeki artışın yüzde 350’de kaldığını dile getirdi.

İMKANI OLMAYAN OKULLAR KÜÇÜLÜYOR

Aydın okul ücretindeki artışın yüzde 36.7 ve yüzde 56 ile sınırlandırıldığı dönemde enflasyonun ise her iki yıl da yüzde 100’e yaklaştığını belirtti. İmkanı kısıtlı özel okulların maliyetlerini karşılayamayarak küçülmeye gitmek zorunda kaldığına dikkat çeken Aydın, yıllık ücreti 1 milyon lira olan okul ile 250 bin lira olan okulun aynı tavana tabi olmasının az ücret alan okulları batma noktasına getirdiğini ifade etti.

ÖZEL OKULLARDA YÜKSEK ÜCRET PROFİLİ YOK

Mirkan bu olumsuz gelişmelerin dar gelirli ailelere hitap eden özel okulların darboğaza girmesine veya kapanmasına yol açtığını ifade ederek şunları kaydetti:

Türkiye’de 12 bin okul ruhsatı var ama hep 1 milyon liralık okulların ismini duyuyoruz. Ankara’da zaten böyle bir okul yok, İstanbul’da ise 10’u geçmez yüksek ücret alan okul sayısı. Genel olarak bakıldığında özel okulların genel bir yüksek ücret profili yok.

OECD ÜLKELERİNİ ÖRNEK VERDİ

OECD ülkelerinde özel okulların arz veya talep yönüyle desteklendiği bilgisini veren Mirkan Aydın, bunun ya prim, vergi, öğretmen maaşı desteği yönüyle ya da okullara kira yardımı gibi doğrudan destekle sağlandığını bildirdi.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN MAAŞLARI DESTEKLENMELİ

Mirkan Aydın, aylık net maaşı 50 bin lira olan eğitim personeli için özel kurumun 45 bin lira da vergi, prim ve diğer haklara yönelik harcama yaptığını ifade ederek özellikle ekonomik sıkıntı dönemlerinde SGK prim muafiyetini getirilmesini önerdi.

KDV YÜZDE 1 OLMALI

Beyannameye tabi olanların, gelirlerinin yüzde 10’unu aşmamak şartıyla eğitim giderlerini indirme hakkında sahip olduğunu dile getiren Mirkan Aydın, bu sınırlamanın hem özel okuldan hizmet alımını zorlaştırdığını hem de farklı gelir seviyesine sahip veliler arasında haksızlığa sebep olduğunu aktardı.

Eğitimin bir lüks olmadığının altını çizen Aydın, devletin ücretsiz verdiği eğitim hizmeti yerine özel okullardan hizmet satın alan velilerden yüzde 10 KDV alınmasının da haksız bir durum ortaya çıkardığını belirtti. Mirkan Aydın, özel eğitimde KDV’nin yüzde 1’e çekilmesinin ekonomik yönden fayda sağlayacağını ifade etti.