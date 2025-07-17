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 | Bengü Sarıkuş

Özel okul ücretlerine rekor zam! KDK düzenleme için devrede

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel öğretim kurumlarının kademe başlangıç ücretleri ile eğitim dışında sunulan hizmetlerdeki fiyat artış oranlarının belirlenmesi konusunda düzenleme yapılması adına Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) tavsiye kararı verdi.

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Özel okul ücretlerine rekor zam! KDK düzenleme için devrede
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 12:00

KDK'nin kararına göre, özel okulda gören bir öğrenci için 2023'te 169 bin lira olan kayıt yenileme ücreti, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 350 bin liraya yükseltildi. Eğitim öğretim ücretlerine mevzuatında belirlenen üst sınırın çok üzerinde zam yapıldığını belirten bir veli, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, okulun, eğitim hizmetleri ücretine Bakanlıkça belirlenen üst sınırdan zam yaptığını, ancak eğitim dışındaki yemek, servis, takviye kursu, kırtasiye gibi hizmetlerde ise yüzde 236'lık artış uyguladığını tespit etti.

Özel okul ücretlerine rekor zam! KDK düzenleme için devrede

KDK'nin bu kapsamda aldığı tavsiye kararında, hem özel öğretim kurumları tarafından sunulan eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışlarına hem de ara sınıfların yanında ilkokul, ortaokul, lise gibi kademe başlangıç ücretlerine işaret edildi.

Özel okul ücretlerine rekor zam! KDK düzenleme için devrede

Bu çerçevede, özel öğretim kurumlarınca belirlenen kademe başlangıçları öğrenim ücretleri ve eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışları için Milli Eğitim Bakanlığının denetimi ve sınırlamaları kapsamında yönetmelik düzenlemesi yapılması yönünde tavsiye kararı verildi. Ayrıca, KDK, başvuruya konu okul hakkında da inceleme başlatılması gerektiği kanaatine vararak, tavsiye kararı örneğinin ilgili kurumlara gönderilmesini kararlaştırdı.

Özel okul ücretlerine rekor zam! KDK düzenleme için devrede

ENFLASYON ORANININ ÇOK ÜZERİNDE KIRTASİYE VE OKUL MASRAFI

Kararın gerekçesinden
KDK'nin kararında, eğitim ve öğretim hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu, hizmetin özel hukuk tüzel kişileri tarafından yerine getirilmesi halinde de idarenin denetim ve gözetim yetkisinin devam ettiği vurgulandı.

Özel okul ücretlerine rekor zam! KDK düzenleme için devrede

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, ücret artışlarına ilişkin düzenlemenin yer aldığı, başvuruya konu okulun eğitim ücretini burada belirtilen üst sınırdan yaptığı belirtilen kararda, eğitim dışındaki yemek, takviye kursu, kırtasiye, kıyafet, etüt ve diğer hizmetlere ise oranının çok üzerinde artış uyguladığı bildirildi.

SALT TİCARİ FAALİYET OLARAK GÖRÜLÜYOR

Özel öğretim kurumlarının, eğitim hizmetini salt bir ticari faaliyet alanı olarak görmelerinin, "kamu hizmetini ifa etme anlayışından uzaklaşma" anlamına geleceğine işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:

Özel okul ücretlerine rekor zam! KDK düzenleme için devrede

"Eğitim hizmetlerinin ticarileşmesi kamu hizmeti anlayışıyla çelişebilecek bir duruma yol açmaktadır. Hukuki açıdan özel öğretim kurumları serbest ekonomik düzen içinde yer alsa dahi devletin eğitim hakkını koruma yükümlülüğü gereği özel öğretim kurumlarının eğitim hizmetini salt bir ticari faaliyet alanı olarak değerlendirmesine imkan verilmemesi gerekmektedir. Kanun, yönetmelik ve yargı kararlarında belirtilen kamu hizmetini ifa etme anlayışı uyarınca eğitim hizmeti, piyasa koşullarının değil; kamu yararının öncelikli olduğu bir kamu hizmeti alanıdır. Ayrıca bu kurumların faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemeyecekleri Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12. maddesinde açıkça belirtilmiştir."

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#meb
#Enflasyon
#Eğitim
#Ücret_artışı
#Özel Öğretim Kurumları
#Kdk
#Kamu Hizmeti
#Ekonomi
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