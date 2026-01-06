Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Sumru Tarhan

Özel okul zam oranı belli oldu mu son dakika? 2026 özel okul zam oranları

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber yeni yılda uygulanacak olan zam oranları da belli oldu. Binlerce kişinin gündeminde ise özel okul zam oranı yer aldı. Özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulayabileceği ücret artışlarının üst sınırları da duyuruldu.

Özel okul zam oranı belli oldu mu son dakika? 2026 özel okul zam oranları
Haber Merkezi
06.01.2026
06.01.2026
Özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulayabileceği ücret artışlarının üst sınırları da belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından özel okul zam oranları dikkat çekti.

ÖZEL OKUL ZAM ORANI BELLİ OLDU MU SON DAKİKA?

NTV'de yer alan habere göre; okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için ücret artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi.

Özel okul zam oranı belli oldu mu son dakika? 2026 özel okul zam oranları

Ara kademelerde (aynı okulda devam eden sınıflar) ise zam oranı yüzde 30,74 olacak. Eğitim hizmeti dışında kalan kalemlerde (servis ve yemek hariç) uygulanabilecek artış oranı ise yüzde 29,28 ile sınırlandırıldı. Özel okullar bu oranları aşamayacak.

Özel okul zam oranı belli oldu mu son dakika? 2026 özel okul zam oranları

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI 2026

Aralık enflasyon oranının açıklanmasının ardından özel okullarda anasınıfı, 1., 5. ve 9. sınıflar için tavan ücret zam oranı yüzde 43,92, Orta okul ve lise için tavan zam oranı yüzde 30,74, Servis ve yemek hariç, eğitim hizmeti dışı kalan kalemlerde (kitap ve kırtasiye) tavan zam oranı yüzde 29,28 oldu.

#Ekonomi
TGRT Haber
