Özel okul zam oranı belli oldu mu son dakika? 2026 özel okul zam oranları

Özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulayabileceği ücret artışlarının üst sınırları da belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından özel okul zam oranları dikkat çekti.

ÖZEL OKUL ZAM ORANI BELLİ OLDU MU SON DAKİKA?

NTV'de yer alan habere göre; okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için ücret artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi.

Ara kademelerde (aynı okulda devam eden sınıflar) ise zam oranı yüzde 30,74 olacak. Eğitim hizmeti dışında kalan kalemlerde (servis ve yemek hariç) uygulanabilecek artış oranı ise yüzde 29,28 ile sınırlandırıldı. Özel okullar bu oranları aşamayacak.

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI 2026

