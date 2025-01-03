Özel okulların zam oranı belli oldu! Anne babalar dikkat: 2025-2026 eğitim dönemi için üst sınır belirlendi

03 Ocak 2025 14:31 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:41

Özel okullarda uygulanacak zam oranı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre özel okulların en fazla yapabileceği zam oranı belirlendi.

Levha kayıt ücreti ve aidatı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarı

Levha kayıt ücreti ve aidatı belli oldu! İşte 2025 yılı zamlı tutarı

Özel okullar​ gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam​ yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlenen zam oranları, özel okullarda eğitim gören öğrenci ailelerini doğrudan etkileyecek.

ÖZEL OKUL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikte özellikle “Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz.” vurgusu yapıldı.

En yüksek zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirlenirken, 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okulların eğitim ücretlerine yapabilecekleri en yüksek zam oranı yüzde 54,8 oldu.

KIYAFET VE ETÜT FİYATLARI ZAM ORANI

Pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlere gelecek yıl yüzde en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.

SERVİS ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme bulunmuyor.