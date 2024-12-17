Özel sağlık sigortasına yüzde 100 zam! Bunları yaparsanız fiyatı düşürebilirsiniz

17 Aralık 2024 10:13 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:26

Özel sağlık sigortası primlerinde yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor. Vatandaşlar yükselen prim maliyetleriyle zorlanırken, uzmanlar poliçe üzerinde yapılacak bazı düzenlemelerle daha uygun fiyatlara ulaşmanın mümkün olduğunu belirtiyor. İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

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Özel sağlık sigortası primlerine dev zam geldi. Sigorta şirketleri, primlerde yüzde 100’ü aşan artışa giderken, zam oranı enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti. Sağlık sigortası fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren gazeteci Noyan Doğan, artışın birkaç temel nedeni olduğunu belirtti. Doğan, "Sağlık enflasyonu her zaman normal enflasyonun üzerinde seyreder. Bir diğer önemli etken ise hastanelerin operasyon maliyetleri. En basit bir ameliyatın maliyeti 200-250 bin liradan başlıyor" dedi.

YAŞ, CİNSİYET VE BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

30-35 yaş aralığında sağlıklı bir bireyin yıllık özel sağlık sigortası poliçe bedeli, 35-45 bin lira arasında değişiyor. Ancak bu rakam, yaş, cinsiyet ve hatta yaşanılan ile göre farklılık gösterebiliyor.

POLİÇE İÇERİĞİNE GÖRE FİYATI DÜŞÜRMEK MÜMKÜN

Doğan, poliçe fiyatlarını azaltmanın mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef çoğu kişi poliçe içeriğini detaylı incelemiyor. Poliçeye tüm kapsamları dahil ettiğinizde fiyat doğal olarak yükseliyor. Örneğin birkaç A plus hastaneyi poliçeden çıkartırsanız prim tutarını yüzde 50-60 oranında düşürmek mümkün" ifadelerini kullandı.

AYAKTA TEDAVİ EN YÜKSEK MALİYET

Sağlık sigortasında en büyük maliyet kaleminin ayakta tedavi teminatı olduğunu vurgulayan Doğan, şu öneride bulundu:

"Sigorta, aslında yatarak tedaviler için yapılır. Eğer sadece bu teminatı tercih ederseniz, 35 bin liralık poliçeyi 10 bin lira civarına yaptırabilirsiniz."