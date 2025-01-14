Özel sektörden zam haberi! İş Bankası 2025'te çalışanlarına yaptığı zam oranını duyurdu

14 Ocak 2025 14:18 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:19

Özel sektörden zam haberleri gelmeye devam ediyor. 2025 yılında geçerli olarak asgari ücretin belirlenmesinin ardından İş Bankası’nın çalışanlarına ilk 6 ay için yaptığı zam oranı belli oldu.

Sırada şirket zamları var! Patronlar yeni maaşları belirleyecek: İşte firmaların zam oranı ve yeni yan hakları

Sırada şirket zamları var! Patronlar yeni maaşları belirleyecek: İşte firmaların zam oranı ve yeni yan hakları

Özel sektörde ilk zam​ haberi Garanti BBVA’dan gelmişti. Son olarak da Türkiye İş Bankası’nın yeni yılda çalışanlarına yapacağı zam miktarı belli oldu.

İŞ BANKASI​'NDAN ÇALIŞANLARINA YÜZDE 20 ZAM

İş Bankası çalışanlarına ilk 6 ay için yüzde 20 zam yapacağı açıkladı.

Basisen Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu’nun açıkladığı bilgiye göre banka, geçtimiz 6 ayın enflasyonu olan yüzde 15,75’e ilave olarak 4 puan iyileştirilme yaparak maaş artış oranını yüzde 20’ye yükseltti. Ancak bu zam ilk 6 ay için geçerli.

İş Bankası ayrıca çalışanların kıdem tazminatında da yıllık yüzde 45 artış yaptı.

İŞ BANKASI 2024 ZAMMI NE KADARDI?

İş Bankası, ağustos ayında tüm personeline yüzde 18 zam yapıp 1 maaş da ikramiye verme kararı almıştı.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK'TAN ZAM KARARI

Ziraat Bankası ve Halkbank, çalışanlarına yüzde 30 zam kararı almıştı. Temmuz ayında yapılan yüzde 17'lik artışla birlikte çalışanların 2024 yılındaki toplam zam oranı da yüzde 47'ye ulaşmış oldu.

GARANTİ 2025 MAAŞ ARTIŞ ORANINI AÇIKLADI

Bankacılık sektöründe 2025 yılı ilk zam kararını Garanti BBVA açıklamıştı. Banka çalışanların maaşına yüzde 22,5 zam yaptı.