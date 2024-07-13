Özel sektöre ara zam sürprizi! Asgari ücrette ara zam bazıları için hayal olmadı

13 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:27

Emekli, memur ve memur emeklisi için beklenen yılın ilk yarısı zammında gözler asgari ücret zammına çevrildi. Ancak yılın ilk yarısından itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmayacağını duyurdu. Hükümet cephesinden asgari ücrete ara zam her seferinde ret yerken öte yandan özel sektör firmaları çalışanlarının yüzünü güldürecek müjdeyi verdi.

ÖZEL SEKTÖRE ARA ZAM SÜRPRİZİ!

Türkiye'deki Teknoloji şirketleri 2024 yılının ilk yarısında çalışanlarına yüzde 49 zam yapmayı planlıyor. Diğer özel sektör şirketleri ara zamma yanaşmazken teknoloji şirketleri borsada artan değerlerinden kaynaklı zam yapacaklarını duyurdu. Öte yandan teknoloji şirketlerinde çalışanların yüzde 50'si döviz üzerinden maaş almakta.

Teknoloji firmaları enflasyon hesaplamasına göre yılın ilk yarısında yüzde 25 civarında zam yapabilirken bunu yüzde 49'a çıkartmaları da gözden kaçmadı. Asgari ücret ara zammı bazıları için hayal olurken bazıları için fırsat kapılarını açtı.

BANKALARDAN DA ZAM MÜJDESİ!

Öte yandan bankalardan da çalışanlarına zam müjdesi geldi. Yapı Kredi Bankası çalışanlarının mağdur olmaması için toplu sözleşme kapsamında ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre Ağustos ayından itibaren geçerli olarak yüzde 24'lük bir zam tablosu çıkardı.