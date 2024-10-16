Özel sektörün kredi borcu yükseldi

16 Ekim 2024 10:19 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:26

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu artmaya devam ediyor. Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 11,2 milyar ABD doları artarak 175,4 milyar ABD dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunu açıkladı. Buna göre, vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 8,6 milyar ABD doları artarak 163,6 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar ABD doları artarak 11,8 milyar ABD doları oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN KREDİ BORCU​ ARTTI

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak;

Bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar ABD doları arttı. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,3 milyar ABD doları artışla 18,1 milyar ABD doları seviyesinde oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 160 milyon ABD doları azaldı. Tahvil stoku ise 29 milyon ABD doları azalarak 1,1 milyar ABD doları oldu.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar ABD doları arttı, tahvil stokunun ise 2,0 milyar ABD doları artarak 12,7 milyar ABD doları oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak;

Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar ABD doları artışla 6,7 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 556 milyon ABD doları azalışla 1,1 milyar ABD doları oldu.

ALACAKLIYA GÖRE BORÇ DAĞILIMI

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak;

Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,8 milyar ABD doları artarak 110,6 milyar ABD doları oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak;

Tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar ABD doları artarak 10,2 milyar ABD doları oldu.