Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 165,1 milyar dolara yükseldi

12 Haziran 2024 11:47 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:51

TCMB rezerv artışını 4. haftaya taşıdı, işte kasadaki döviz ve altın miktarı

TCMB rezerv artışını 4. haftaya taşıdı, işte kasadaki döviz ve altın miktarı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu 2023 yıl sonuna göre 1 milyar dolar artışla 165,1 milyar dolara çıktı.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda arttı.Toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 1 milyar dolar arttı ve 165,1 milyar dolar oldu.

Borç seviyeleri, borçtaki artış seviyesi, kredi ivmesi mesafe, hız ve hızlanma oranları ekonomiyi etkilemeye devam ediyor.

Özellikle yurt içinde Döviz kredilerinde artış ivmesi hızlandı.

Yurt dışından sağlanan kredi borcu da buna bağlı arttı.

TCMB verilerine göre, Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 1 milyar doları artarak 165,1 milyar dolara çıktı.

ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 48,9 MİLYAR DOLAR

Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda anapara geri ödemesi 48,9 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ

Kısa vadeli kredi borcu 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 680 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolara çıktı.

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 419 milyon dolar azalarak 1,2 milyar dolar düzeyine düştü.

UZUN VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ

2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 458 milyon dolar azalarak 154,5 milyar dolar oldu.

KREDİ BORCUNUN BORÇLULARA DAĞILIMI

Uzun vadeli kredi borcu bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azaldı.

Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalar ise 1,7 milyar dolar artışla 16,5 milyar ABD doları seviyesine çıktı.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN KREDİ BORÇLANMALARI

Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 944 milyon dolar azaldı.

Tahvil stokunun ise 475 milyon dolar artarak 10,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

DIŞ BORÇ SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Artan dış borç yükü, ekonomik kalkınma ve büyümeyi baskılamaya devam ediyor.

Dış borçların ekonomi üzerinde etkisi GSYİH oranındaki bir artış ile ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.

Düşük borçlanma seviyelerinde bu olumlu yansırken yüksek borçluluk seviyelerindeki artışlar ekonomiye zarar verebilir.