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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 66 ayın zirvesinde

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu son 66 ayın en yüksek seviyesini gördü. Borç miktarı mayıs sonu itibarıyla, 2024 yıl sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolar oldu.

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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 66 ayın zirvesinde
KAYNAK:
TCMB
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından yapılan açıklamaya göre, vadeye göre incelendiğinde, 2024 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 20,7 milyar dolar artarak 177,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar dolar azalarak 12,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 66 ayın zirvesinde

Açıklamada şöyle denildi:

"2024 yıl sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,3 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 12,8 milyar ABD doları artış göstermiştir. Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 8,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 12,2 milyar ABD doları artış göstermiştir. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 3,3 milyar ABD doları azalmış ve finansal olmayan kuruluşların borçları 0,7 milyar ABD doları artış göstermiştir.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 66 ayın zirvesinde

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. 177,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,1’inin ABD doları, %32,5’inin Euro, %2,2’sinin Türk lirası ve %7,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 12,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %39,5’inin ABD doları, %18,4’ünün Euro, %39,3’ünün Türk lirası ve %2,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 66 ayın zirvesinde

Mayıs sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 57,8 milyar ABD doları olduğu görülmektedir. Bu tutarın 38,1 milyar ABD doları bankalara, 15,3 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,4 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara aittir."

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#tcmb
#özel sektör
#kredi borcu
#Döviz Borcu
#Finansal Kuruluşlar
#Ekonomi
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