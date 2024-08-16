Özel sektörün yurt dışı kredi borcu belli oldu

16 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı haziran ayına ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Haziran 2024 tarihi itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 7,0 milyar dolar arttı.

HAZİRAN’DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,8 milyar ABD doları artarak 158,8 milyar ABD doları oldu. Kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,2 milyar ABD doları artarak 12,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar ABD doları arttığı görüldü.

BANKACILIK DIŞI FİNANS KURUMLARI BORÇLARI DA BELLİ OLDU

Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,0 milyar ABD doları artışla 17,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 213 milyon ABD doları azaldı. Tahvil stoku ise 63 milyon ABD doları azalarak 1,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.