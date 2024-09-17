Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi! 173 milyar dolara çıktı

17 Eylül 2024 11:23 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda artış yaşandı. Temmuz sonunda borç 173 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 52,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıkladı. Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu​ 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar ABD doları artarak 173 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN KREDİ BORCU YÜKSELDİ

Temmuz sonu itibarıyla uzun vadeli kredi borcu 160,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcu ise 12,3 milyar ABD doları oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar ABD doları artarak 173 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadeye göre incelendiğinde;

2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 6,4 milyar ABD doları artarak 160,7 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,1 milyar ABD doları artarak 12,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında;

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,0 milyar ABD doları artışla 17,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde;

uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar ABD doları artarak 109,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında;

160,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin ABD doları, yüzde 34,5'inin euro, yüzde 2,6'sının Türk lirası ve yüzde 4,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8'inin ABD doları, yüzde 14,9'unun euro, yüzde 35,8'inin Türk lirası ve yüzde 5,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde;

Temmuz sonu itibarıyla, 160,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 61,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 52,1 MİLYAR DOLAR

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 52,1 milyar ABD doları tutarında oldu.