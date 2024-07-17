Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu yükseldi! Borcun yüzde 58'i dolar cinsinden

17 Temmuz 2024 11:38 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:37

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan kiralar için kritik açıklama! 'Hala bir risk var'

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan kiralar için kritik açıklama! 'Hala bir risk var'

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Mayıs 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 4,5 milyar dolar artarak 168 milyar doları aştı.

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞI KREDİ BORCUNDA YÜKSELİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı itibarıyla özel sektörün kredi borcu verilerini duyurdu.

Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 4,5 milyar dolar artışla 168,5 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcunun 2,4 milyar dolar artarak 157,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,1 milyar dolar artarak 11,2 milyar dolar oldu.

BORCUN YÜZDE 58'İ DOLAR, YÜZDE 35,5'İ EURO CİNSİNDEN

157,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58'i dolar, yüzde 35,5’i euro, yüzde 2,4’ünün Türk Lirası ve yüzde 4,1’i ise diğer döviz cinslerinden oluşuyor.

11,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44,4’ü dolar, yüzde 18,8’i euro, yüzde 32,5’i Türk Lirası ve yüzde 4,3’ü diğer döviz cinslerinden meydana geldi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 51 milyar dolar.