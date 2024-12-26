Özgür Erdursun emeklilerin gönlüne su serpti! 3+5 zam senaryosu SSK, Emekli Sandığı ve Bağkurluya umut oldu

26 Aralık 2024 10:39 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:30

Enflasyon rakamları ve muhtemel refah payı ile birlikte emekli maaşlarına gelecek zam oranı milyonlar tarafından bekleniyor. Asgari ücretin yüzde 30 zamlanmasının ardından gözler emekli aylıklarına çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL oldu. Ka­muoyunda beklenti 25 bin TL civarınday­dı. Beklentilerin altında gelen zam ile emekli maaşlarında da tablo karardı. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi verdi. İşte SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaşı zam beklentileri.

Emekli​ maaş zammı tablosu oluşmaya başladı. Yeni asgari ücret​ yüzde 30 artışla 22.104TL olarak belirlendi. Beklentilerin altında kalan asgari ücretin ardından beklenti memur​ ve emekli zamlarına dönmüş durumda. Emekli maaş zammı için 5 aylık veri netleşti. 6 aylık enflasyon​ farkı ise 3 Ocak 2025'te belli olacak. Emekli maaşı ve aylık tutar hesaplamaları hızla artarken Zam​ oranının yüzde 17 seviyesinde olacağını belirten uzmanlara karşı Özgür Erdursun, refah payını işaret etti.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"2025 yılı başında yüzde 30 olarak be­lirlenen asgari ücret zam oranı 2025 sonunda enflasyon yüzde 30’un altında çıkar­sa hükümet açısından enflasyonun üzerin­de zam yapıldığı söylemini doğrulayacak.

Asgari ücrete artış sonrası SGK prim ge­lirleri ortalama 75 milyar artacak. 75 milyar artacak prim gelirlerin­den kişi başı 2.000TL işçiye ücret desteği verilmiş olsaydı bunu maliyeti 32 milyar olacaktı. Enflasyonu arttırmadan işçiye 2.000TL ücret desteği kamuoyunda tartı­şılması gereken bir konu olmalıdır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

Asgari ücret işvereni memnun etti. Asgari Ücret sonrasında gözler emekli aylıklarına çevrildi. En düşük tamamlanan aylık olan 12.500TL’nin 01/01/2025’den itibaren 15.000TL’ye tamamlanacağını düşünüyo­rum.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Temmuz ayı gelindiğinde de asgari ücrete tekrar bir artış da yapmayacaklar gibi gözüküyor. Asgari ücret süreci kapandı. Bundan sonraki

süreç artık emekli aylıklarıyla ilgili olacak.

Hükümet diyor ki; Bizim bir programımız var. Bu program doğrultusunda biz hedeflediğimiz enflasyona ulaşmalıyız. Şu anda asgari ücretliye ücretli kesime bu işin faturası kesildi. Beklenti emekli zamlarına dönmüş durumda.

3 PUAN REFAH PAYI 5 PUAN ERDOĞAN İLAVESİ GELECEK

Emekli aylıkları da 3 Ocak'ta açıklanacak. Enflasyon farkı yüzde 12 memur emeklisine yüzde 17 SSK, Bağkur emeklisine çıkacak. Bence enflasyon farkları birleşecek. Memurların da yüzde 17'ye tamamlanacak. Memur daha az kalmayacak. Daha sonra da "3 puan da refah payı veriyoruz memura, memur emeklisine, SSK ve Bağkur emeklisine. Hayırlı olsun" diyecekler.

Daha sonra da Cumhurbaşkanı bir kabine toplantısı daha yapacak. Sonrasında "Biz memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz, emeklimizi ezdirmeyeceğiz. Ayrıca bir 5 puan daha ilave yaptık." diyerek yüzde 25'te kapatacaklar bu işi.

Çünkü asgari ücret belli oldu artık. Ben bunu neye istinaden söylüyorum? Bakın yüzde 30'un sosyal güvenlik kurumunu prim gelirleri 75 milyar arttı. Siz gelirlerinizi artırdınız. Demek ki devletin gelirleri bu kadar fazlaysa aradan bir kısmını da refah payı adı altında emeklilere verecektir.

Yoksa emeklilere 1 Ocak 2025'e girerken yüzde 12, yüzde 17 oranları kesinlikle bence kabul edilemez. Bu kabul edilebilir bir durum değil."