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 | Bengü Sarıkuş

Özgür Erdursun parası mevduat faizinde olanları uyardı! Ne zaman düşecek?

Siyasi ve jeopolitik gelişmelerle altın fiyatı ve Euro değer kaybederken mevduat faizi kısa sürede kazandırdığı için tercih ediliyor. Peki Eylül ayında düşmesi öngörülen mevduat faizleri sonrası para nereye yönelecek? Özgür Erdursun mevduat kullanıcılarını uyardı.

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Özgür Erdursun parası mevduat faizinde olanları uyardı! Ne zaman düşecek?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 16:47

Borsa İstanbul yüzde 3’ün üzerinde yükselirken, altın ve Euro değer kaybetti. Altın yıl sonu için 3700 dolar hedefiyle uzun vadede cazip görülüyor. Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları (yüzde 49–52 arası) yatırımcıları döviz ve altından uzaklaştırıp TL mevduatına yöneltti. Fakat Eylül ayında düşmesi öngörülen mevduat faizleri düştükten sonra para nereye yönelecek?

Sosyal Güvenlik ve Finans Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medyada katıldığı bir programda siyasi gelişmeler ışığında paranın seyrini değerlendirdi.

Özgür Erdursun parası mevduat faizinde olanları uyardı! Ne zaman düşecek?

Çin ile ABD arasındaki gümrük vergisi uzlaşmasının etkisiyle altın fiyatlarının geçici olarak geri çekildiğini belirten Erdursun, bu durumda, altının uzun vadeli değerini kaybedeceği anlamına gelmediğini ifade etti.

ALTIN 3700 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKACAK

Altının yıl sonuna kadar 3700 dolar seviyelerine ulaşması beklediğini ifade eden Erdursun, jeopolitik risklerin artması durumunda altının değerini koruyacağına dikkat çekerken kısa vadeli yönelim, yüksek faiz getirilerine doğru kaydığının altını çizdi.

Özgür Erdursun parası mevduat faizinde olanları uyardı! Ne zaman düşecek?

MEVDUAT FAİZİ DÜŞÜNCE PARA NEREYE YÖNELECEK?

Bankaların sunduğu mevduat faizlerine dikkat çeken Erdursun, "TEB yüzde 52, Finansbank yüzde 51 ve DenizBank ise yüzde 49 gibi oranlardada faiz teklif ediyor. Bu yüksek faiz oranları yatırımcıların altın ve dövizden uzaklaşıp TL mevduatına yönelmesine neden oldu. Ancak faizlerin uzun süre bu seviyelerde kalması beklenmiyor.

Temmuz ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması öngörülüyor. Bu durumda borsanın tekrar hareketlenmesi, dövize ve altına olan talebin artması gündeme gelebilir. Faiz oranlarının yüzde 30’ların altına düşmesinin ardından yatırımcıların yönü yeniden şekillenecek." dedi.

Özgür Erdursun parası mevduat faizinde olanları uyardı! Ne zaman düşecek?

Erdursun, önümüzdeki dönemde faizlerin gerilemesiyle birlikte yatırımcıların yeniden altın, döviz veya borsaya yönelmesinin beklendiğini ve özellikle Eylül ve Ekim aylarında piyasalarda yeni hareketliliklerin yaşanabileceğini ifade etti.

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