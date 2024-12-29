Özgür Erdursun yeni SGK prim tutarlarını tek tek açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi primleri dudak uçuklattı

29 Aralık 2024 17:07 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:32

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Yüzde 30 zam yapılan yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yeni tutarın tartışmaları hala sürerken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tüm emeklilere kötü haberi duyurdu. Asgari ücretle birlikte SGK prim tutarları da ciddi oranda artacak. En düşük emekli maaşı için de oran veren Özgür Erdursun'un yeni sigorta primi tutarları için son hesabı belli oldu.

Memur emeklileri ile en düşük memur maaşı zam hesaplama tablosu belli oldu! İşte yeni memur aylıkları

Memur emeklileri ile en düşük memur maaşı zam hesaplama tablosu belli oldu! İşte yeni memur aylıkları

Yeni yılda asgari ücrete yapılan zam ile birlikte en düşük sigorta primi olmak üzere tüm SGK prim tutarları zamlanacak. Yeni oranları Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. 025 yılı için SGK prim oranlarını ve ödenmesi gereken tutarları kalem kalem duyurdu. İşte asgari ücret​ zammının ardından Erdursun'un sigorta primi hesaplaması.

SGK PRİMLERİ ZAMLANACAK

Sigorta primi güncel ve en son hesaplama tablosu belli oldu. Yeni asgari ücret ile birçok kalemde de artış yaşandı. 1 Ocak 2025​'ten itibaren geçerli olacak 2025 asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Yeni tutarla asgari ücretli emekli çalışanın sigorta primi tutarı da belli oldu.

SSK, BAĞ-KUR VE TÜM EMEKLİLER ETKİLENECEK

İşte Özgür Erdursun'un 2025 isteğe bağlı sigorta primi yeni tablosu;

Asgari ücretli çalışan bir kişi için sigorta primi 9.752,06 TL,

Asgari ücretli emekli çalışanın sigorta primi 8.321,76 TL,

Bağ-Kur İsteğe Bağlı sigorta primi aylık 8.321,76 TL,

Bağ-Kur primi 8.971,90TL, düzenli ödeyenlerde 7.671,62 TL,

Ek-5 Tarım sigorta primi 8.971,90 TL,

Vergiden Muaf Ev Hanımı Bağ-Kur primi 8.321,76 TL,

Ek-6 Primi işsizlik sigorta primli 9.231,95TL TL İşsizlik Sigorta primi yoksa 8.451,79 TL,

Ev hizmetleri 10 günden az ise günlük 17,34 TL, ev hizmetleri 10 gün fala ise günlük 281,73 TL.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

2025 yılı için SGK prim oranlarını ve ödenmesi gereken tutarları kalem kalem açıklayan Erdursun, en düşük emekli maaşı hakkında tahminlerini de paylaştı. Özgür Erdursun "En düşük emekli aylığı da 15 bin lira olur" dedi.