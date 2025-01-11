Özgür Erdursun'dan emeklilere kritik uyarı: Onu yaptıysanız emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz!

11 Ocak 2025 10:03 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 10:34

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Sigortalı görünüp fiilen çalışmamak ağır cezalarla sonuçlanabilir. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sahte sigorta konusunda uyarıda bulunarak, "Emekliliğiniz tehlikeye girebilir" ifadelerini kullandı.

Emekliye ek zam var mı? Özgür Erdursun açıkladı: 13 Ocak tarihine dikkat

Emekliye ek zam var mı? Özgür Erdursun açıkladı: 13 Ocak tarihine dikkat

En düşük emekli maaşı için ek zam ihtimali var mı? Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı

En düşük emekli maaşı için ek zam ihtimali var mı? Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı

SGK​ sahte sigortalılıkla ilgili yeni bir adım atarak, bu durumun tespiti ve önlenmesi konusunda denetimlerini daha da sıkılaştırdı. Yapılan incelemelerde binlerce sahte sigortalılık örneği tespit edilirken, bu süreç emeklilik iptali, hatta geçmişte alınan maaşların geri ödenmesi gibi ciddi yaptırımları da beraberinde getiriyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte sigortalılığın ne gibi sonuçlar doğurabileceğine dair önemli uyarılarda bulundu. Erdursun, "Bir kişi gerçekten fiilen çalışmadığı halde eş, dost veya tanıdık işyerlerinde sigortalı olarak gösteriliyorsa, bunun adı sahte sigortalılıktır” ifadelerini kullandı.

SAHTE SİGORTALILIĞIN SONUÇLARI

Erdursun, sahte sigortalılık tespiti durumunda karşılaşılacak yaptırımları şu şekilde sıraladı:

Sahte sigortalılık nedeniyle kazanılan günler silinir.

Eğer kişi emekli olmuşsa, emekliliği iptal edilir.

Kurum, ödenmiş emekli aylıklarını geriye dönük olarak yasal faiziyle birlikte geri talep eder.

Sahte sigortalılık süresince yapılan sağlık harcamalarının bedeli, yasal faizleriyle birlikte geri istenir.

Sahte sigortalılık için ödenen primlerin iadesi yapılmaz.

DOĞRU EMEKLİLİK PLANLAMASININ ÖNEMİ

Erdursun, açıklamasının devamında sahte sigortalılığın önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Erdursun açıklamasında şunları belirtti:

Kurallara uygun şekilde emekli olma yolları araştırılmalı ve eksik günler doğru bir şekilde tamamlanmalıdır.

İlk sigorta giriş tarihine göre, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı gibi sigorta statülerinden hangisinin daha uygun olduğu bilinmeli ve buna göre bir emeklilik planı yapılmalıdır.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Sahte sigortalılık tespitine yönelik yapılan incelemelerde, özellikle şu gruplar risk altında:

Kendi şirketinde sigortalı gösterilen kişiler,

Çalışma günlerinde çakışma olanlar,

Birden fazla sigorta statüsünde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı) çalışanlar,

Bağ-Kur günlerini sildirenler,

Yurtiçi veya yurtdışı borçlanması yapanlar.

Erdursun, sahte sigortalılıkla emeklilik planlaması yapanların ileride karşılaşabilecekleri sorunlara dikkat çekerek, "Kurallara uygun bir şekilde emeklilik planlaması yapılmadığı takdirde, emeklilik iptali ya da sürecin uzaması gibi ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz" uyarısında bulundu.