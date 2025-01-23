Özgür Erdursun'dan kritik uyarı! Aman dikkat diyerek duyurdu: Cezası 88 bin 663 liradan başlıyor

23 Ocak 2025 12:15 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 12:32

1 Ocak 2025 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi resmen devreye girdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonları ilgilendiren kritik bir uyarı yaptı. Kurallara uymayanlara aylık 88 bin liralık ceza kapıda. İşte detaylar...

1 Ocak 2025 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme resmen yürürlüğe girdi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, yanında bir kişi dahi çalıştıran küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirme zorunluluğu bulunuyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacak ve cezalar aylık 88 bin 663 TL’ye kadar ulaşabilecek.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un Dünya gazetesindeki köşe yazısına göre, düzenleme özellikle bakkal, manav, terzi, tamiratçı gibi "az tehlikeli" sınıfta yer alan ve yanında bir çalışanı bulunan işletmeleri ilgilendiriyor. Daha önce beş kez ertelenen bu yükümlülük, Avrupa Birliği standartlarına uyum çerçevesinde artık tamamen devrede.

ARTIK KÜÇÜK İŞLETMELERDE ZORUNLU OLDU

Kanuna göre küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi görevlendirmesi zorunlu hale geldi. İşverenler bu yükümlülüğü üç farklı şekilde yerine getirebilecek:

1. NİTELİKLİ PERSONEL GÖREVLENDİRME: İşyerinde gerekli eğitim ve belgelere sahip bir çalışan varsa bu kişi görevlendirilebilecek.

2. İŞVERENİN ÜSTLENMESİ: İşveren, gerekli belgelere sahip olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetini kendisi yürütebilecek.

3. HİZMET ALIMI: Bakanlıkça yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) veya Çalışan Sağlığı Merkezlerinden (ÇASMER) hizmet alınabilecek.

DÜZENLEMEYE UYMAYAN YANDI

Erdursun, düzenlemeye uymayan işletmelerin yüksek miktarda cezalarla karşılaşabileceğine dikkat çekti. İşverenlerin, yasal süre dolmadan gerekli önlemleri alması ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili anlaşmalarını yapması gerektiğini vurguladı.

UZUN ERTELEME SÜRESİ SONA ERDİ

6331 Sayılı Kanun aslında 2013 yılında yürürlüğe girmişti. Ancak kamu kurumları ve 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu tam 12 yıl boyunca ertelendi. 1 Ocak 2025 itibarıyla bu erteleme süresi sona erdi ve düzenleme uygulamaya başlandı.

İşletme sahiplerinin cezalarla karşılaşmamak adına iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini hızla devreye almaları gerekiyor.