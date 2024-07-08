Özgür Özel asgari ücret için HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü! Tarihi belirlendi

08 Temmuz 2024 18:54 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 19:03

İşçi konfederasyonları asgari ücret ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler için bir araya geliyor HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu konu için HAK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yarın ortak açıklama yapacağını duyurdu.

"Geçim olmazsa seçim olur" diyerek asgari ücrete zam talebini her fırsatta dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu konu özelinde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Mahmut Arslan, Özel ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada yarın açıklama yapacaklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Üç konfederasyon bir haftadır çalışıyoruz ortak bir metin hazırladık yarın Türk iş te bu açıklamalarımızı birlikte yapacağız. Hem taleplerimizi hem de olması gerekenleri dile getireceğiz. Sadece eleştiri değil çözüm de ortaya koyuyoruz. Yarın kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışma hayatının pek çok sorunu var."

ÖZGÜR ÖZEL "25 BİN LİRA OLMALI" DEMİŞTİ

Gebze'de asgari ücret temalı düzenlenen mitingde konuşan Özgür Özel asgari ücret için olması gereken rakamı böyle belirtmişti "Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti, bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. en az enflasyon kadar artış istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz."

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI SONRASI GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

MYK toplantısının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik En düşük emekli maaşına ilişkin yapılacak düzenlemeyi duyurarak, "Bir çalışma var ancak karar süreci devam ediyor" demişti.

Kulislerde konuşulan rakamlara göre en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Ocak 2024'ten itibaren belirlenen 17.002,12 TL olan asgari ücretin bu yıl ikinci kez zamlanmayacağı ifade edilse de enflasyon oranları sonrası yeniden bir düzenleme beklentisi hakim.