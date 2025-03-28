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 | Kübra Çelepi

Paladyum artık bankalarda! Alınıp satılabilecek: Yatırımın yeni parlayan yıldızı olmaya aday

Paladyum, bankaların alım satımında işlem yapabileceği kıymetli madenler listesine eklendi. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ibareleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde değiştirildi. Yeni düzenlemeyle bankalarda yeni dönem de başladı. Paladyum işlemleri de diğer kıymetli madenler gibi fiziki teslimat, işlem sınırı ve raporlama gibi esaslara tabi olacak.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 11:45

Kıymetli maden piyasasında paladyumun bankacılık sistemine entegrasyonu tamamlandı. Tebliğ, yayımlandığı 28 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Bankalar, altın, gümüş, platin ve paladyum alım satımına aracılık edebilecek.

BANKALARDA PALADYUM KIYMETLİ MADENLERE DAHİL EDİLDİ

Bankalar artık altın, gümüş, platin ve paladyum alım satımına aracılık edebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece paladyum bankalarda işlem yapabilecek kıymetli madenlerden biri oldu.

GÜNCEL PALADYUM FİYATLARI

Paladyum Gram / Türk Lirası

Alış: 1.162,09 TL

Satış: 1.173,53 TL

Paladyum Gr / Dolar

Alış: 30,61 dolar

Satış: 30,90 dolar

Paladyum Kilogram / Türk Lirası

Alış: 1.162,090 TL

Satış: 1.173,530 TL

Paladyum Kg / Dolar

Alış: 30.610 dolar

Satış: 30.900 dolar

YATIRIM ARACI OLARAK PALADYUMUN PERFORMANSI

Paladyum, platin alternatifi olarak görülen ve son yıllarda yatırımcıların dikkatini çeken değerli metallerden biri oldu. 2017 yılında, yüzde 53,6’lık artışla en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olarak kayda geçmişti. Bu başarısıyla finans piyasalarında giderek daha fazla dikkat çekmişti.

PALADYUM NEDİR NEDEN DEĞERLİDİR?

1803 yılında William Hyde Wollaston tarafından keşfedilen paladyum, 1939’dan beri uluslararası piyasalarda işlem görüyor. En büyük avantajı, oksijen ve su buharından etkilenmemesi sayesinde sanayide geniş kullanım alanına sahip olması olarak biliniyor. Özellikle süngerimsi yapıda olduğunda gaz emme özelliği bulunuyor bu da onu endüstriyel açıdan daha da değerli kılıyor.

En çok kullanıldığı sektörler şöyle;

  • Otomotiv Sektörü: Egzoz emisyonlarını azaltmada kullanılan katalitik konvertörlerde önemli bir bileşendir.
  • Mücevher ve Dişçilik: Platin alternatifi olarak tercih edilir.
  • Elektronik Sanayi: Hassas bağlantılar için kullanılır.

Türkiye’de paladyumun ithalatı ve ihracatı 1993 yılında serbestleşti. Paladyumun dünya arzının yüzde 40’ı Rusya’dan sağlanırken, Brezilya ve Kanada da önemli üreticileri olarak biliniyor.

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DOĞRU PALADYUM YATIRIMI NASIL YAPILIR?

Paladyum yatırım yapmak isteyenler için birkaç seçenek bulunuyor;

  • Vadeli İşlem Piyasaları (VİOP): Belirlenmiş sözleşme şartları ile yatırım imkanı sunar.
  • Yabancı Borsalar: Fonlar ve türev araçlar aracılığıyla yatırım yapılabilir. Ancak, yetkili bir aracı kurumla işlem yapmak gereklidir.
  • Bankanızdan hesap açarak: Bankanız üzerinden paladyum hesabı açabilirsiniz. Bir banka müşterisi değilseniz öncelikle yatırım hesabı açmanız gerekiyor.

PALADYUM FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Paladyum fiyatları tarihsel olarak dalgalanmalar göstermiştir. İşte bazı önemli dönemler:

Son 5 Yıl: 2017 Aralık’ta 1.055,15 dolar ile en yüksek seviyeye ulaşırken, 2016 Şubat’ta 495,65 dolara kadar düştü.

Son 1 Yıl: 15 Ocak 2018’de 1.121,60 dolar ile zirve yapmış, 22 Mayıs 2017’de 758,20 dolara kadar geriledi.

Son 1 Ay: 19 Nisan 2018’de 1.045,85 dolar seviyesini görmüş, 1 Mayıs 2018’de 936,55 dolara düştü.

PALADYUM YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP Mİ?

Paladyum, otomotiv sektörü başta olmak üzere geniş kullanım alanı ve arz talep dengesiyle yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak gösteriliyor. Ancak, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler fiyat hareketlerinde büyük rol oynadığı için yatırım yapmadan önce piyasa dinamiklerini iyi analiz etmek gerekiyor.

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#Paladyum
#Paladyum Fiyatları
#Ekonomi
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