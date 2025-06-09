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 | Banu İriç

Palandöken'den yükselen meyve ve sebze fiyatları için uyarı: 'Bu olmazsa daha da artar!'

Antalya’dan Erzurum’a tarlalar dondu, üretim azaldı, etiketler kabardı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatların düşmesi için tek şartı açıklayarak tarımda acil destek çağrısı yaptı. Köylerde üretimin sorunlarına dikkat çeken Palandöken özellikle 20-40 yaş arasına dikkat çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 20:18

Bu yıl tarımda yaşanan don felaketleri üretimi vurdu, köylerde genç nüfusun kalmamasıyla birlikte üretim iyice azaldı. Arz daralınca gıda fiyatları hızla yükseldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bu tabloya dikkat çekerek, “Eğer gerekli önlemler alınmazsa fiyatlar daha da artar” uyarısında bulundu.

Palandöken'den yükselen meyve ve sebze fiyatları için uyarı: 'Bu olmazsa daha da artar!'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan tarım maliyetleri ve üreticiye verilen yetersiz desteklerin, şehirleşme ve yüksek gıda fiyatlarının temel nedeni olduğunu belirterek köye dönüş projelerinde uygulanan yaş sınırının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Palandöken, “Bu sene tarımda yaşanan don olayları büyük zarar verdi. Fiyatlar yüksekti, ancak bu durumun kalıcı hale gelmemesi için alınacak tedbirler çok önemli. Tarımın cazip bir hale getirilmesi gerekiyor; yeni teknolojik uygulamaların arazilere kazandırılması şart. Köy ve kent nüfusu arasındaki dengesizliği gidermek, kentlere göçü durdurmak lazım” dedi.

Palandöken'den yükselen meyve ve sebze fiyatları için uyarı: 'Bu olmazsa daha da artar!'

“ÜRETİCİ KÖYDE GEÇİNEBİLİRSE FİYATLAR DÜŞER”

Tarımda üretimin sürdürülebilirliği için genç nüfusun tekrar köylere dönmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, üretici köyünde geçinemediği sürece gıda fiyatlarının düşmeyeceğini belirtti. Tarımın sadece üretimle değil, sosyal yaşam olanaklarıyla da desteklenmesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Para kazanan insanlar memleketlerini ve topraklarını bırakıp başkasının yanında çalışmak istemezler. Ancak şu anda görüyorlar ki, geçmişte annelerinin babalarının yaptığı hayvancılıkla süt para etmiyor. Aynı şekilde, sebze ve meyvede de kazanç sağlayamıyorlar. Tarımla uzun süre uğraşmalarına rağmen çalıştıracak insan bulmakta zorlanıyorlar. Yaş gruplarına bakıldığında, artık köylerde 20-40 yaş arası neredeyse kalmamış durumda. Tarımsal faaliyetleri 60-70 yaşındaki anne babalar, imkânları ölçüsünde sürdürebiliyor. Bu durum da üretimin azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor. Peki, enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Bu ürünlerin üretimini nasıl artıracağız? Bunun için üreticilerin teşvik edilmesi ve tarım arazilerinde, meyve bahçelerinde, hayvancılıkta daha fazla destek sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda sosyal imkânlar artırılmalı, çocukların eğitim görebileceği yerel okullar açılmalı. Avrupa ile karşılaştırıldığında bizdeki oranlar oldukça geri. Tarım, gerçekten sevgiyle ve emekle yapılması gereken uzun soluklu bir iştir.”

Palandöken'den yükselen meyve ve sebze fiyatları için uyarı: 'Bu olmazsa daha da artar!'
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“AKSİ HALDE FİYATLAR DÜŞMEZ”

Devlet desteklerinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirten Palandöken, sadece üretimi artırmanın değil, çiftçinin köyde kalabileceği ekonomik ortamı sağlamanın da şart olduğunu vurguladı:

“Tarımda sulama kanallarından yollara kadar altyapı güçlendirilmeli, ulaşım kolaylaştırılmalı. Üretim alanlarına pozitif ayrımcılık yapılmalı; zirai ilaç fiyatları düzenlenmeli, hatta bir kısmı devletçe desteklenmeli. Tarladaki ürünlerdeki fiyat dengesizliği hem alım gücünü düşürüyor hem de üretimi azaltıyor. Oysa nüfus arttıkça tüketim de artıyor; üretim desteklenmezse fiyatlar daha da yükselir. Don ve kuraklık gibi doğal afetlere karşı önceden tedbir alınmalı; bilinçli tarım teşvik edilmeli. Bölgesel tarım haritalarıyla, şehir merkezlerine yakın bölgelerde üretim planlanarak taşıma kaynaklı israf azaltılabilir. Çiftçiye tarım ekipmanı temininde kolaylık sağlanmalı; zirai aletlerdeki vergi ve ÖTV kaldırılmalı. Üretici kendi köyünde geçinebilecek duruma gelirse, üretim artar, bereket olur; esnaf, çiftçi ve halk kazanır. Ülkemizde ziraat mühendisleri ve teknisyenler var; sahada üreticiyle birlikte çalışarak üretimi destekleyebilirler. Böylece şehirdeki yoğun nüfusun bir kısmı yeniden köye döner. Bugün büyükşehirde 2-3 aylık kira, kırsalda bir yıllık gelire eşit hale geldi. İnsanlar bu yüzden köylerinde kalmak istiyor. Bunun için kırsala pozitif ayrımcılık şart. Aksi hâlde fiyatlar düşmez, üretim artmaz. Çiftçiye hem destek verilmeli hem de üzerindeki vergiler kaldırılmalıdır.”

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