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 | Bengü Sarıkuş

Papara kullanıcılarına kötü haber! Hesaplara bloke geldi

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında kayyım atanan Papara kullanıcıları bir kez daha mağdur oldu. Uygulamanın kullanıcılarına e-posta gönderilerek hesaplarda inceleme başlatıldığı duyuruldu. Kullanıcılar bakiyelerini kullanamıyor.

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Papara kullanıcılarına kötü haber! Hesaplara bloke geldi
KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:58

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyıma alınan Papara, kullanıcı hesaplarında detaylı inceleme başlattı. Papara hesap sahiplerine gönderilen e-postalarda hesaplara inceleme başlatıldığı ve hesaplara geçici olarak bloke uygulandığı bilgisi verildi.

Papara kullanıcılarına kötü haber! Hesaplara bloke geldi

Papara’nın resmi açıklamasında kullanıcılara şu mesaj verildi:

“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Şirket yönetimi, denetim çalışmalarının en kısa sürede sonuçlandırılacağını ve kullanıcıların bilgilendirileceğini açıkladı. Papara ekipleri, her kullanıcı hesabını ayrı ayrı değerlendirme sürecine aldı. Bu kapsamda hesap hareketleri detaylı şekilde mercek altına alınıyor.

Finansal şeffaflık vurgusu yapan şirket, tüm işlemlerin yasal çerçevede gerçekleştirildiğinin teyit edilmesi için çalışmaları sürdürüyor. Kullanıcılar hesap durumları hakkında e-posta yoluyla güncel bilgilendirmeler alacak.

Papara kullanıcılarına kötü haber! Hesaplara bloke geldi

GÜNLÜK İŞLEM LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Papara, inceleme sürecinin yanı sıra kullanıcıların işlem limitlerini artırdı. Yeni düzenlemeye göre günlük işlem sınırları 10 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Artırılan limitler şu kategorilerde uygulanıyor:

Kendi bankasından Papara hesabına para yatırma işlemleri günlük 10 bin lira,

Papara hesabından kendi bankasına para gönderme ve ATM’den nakit çekme işlemleri günlük 10 bin lira,

Papara Card ile alışveriş ve hesaplar arası transfer işlemleri günlük 10 bin lira.

Papara kullanıcılarına kötü haber! Hesaplara bloke geldi

PAPARA'DA NE YAŞANMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Mayıs tarihinde başlattığı yasadışı bahis soruşturmasında Papara’nın kritik rol oynadığı öne sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın talebi üzerine mahkeme, Papara’ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu kayyım olarak atama kararı vermişti. Bu kararla birlikte şirketin yönetimi TMSF’ye geçmişti.

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