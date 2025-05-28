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 | Bengü Sarıkuş

Papara'dan ilk açıklama geldi! Fonlar güvende mi?

Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen ve kayyum atanan Papara'dan ilk açıklama geldi.

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Papara'dan ilk açıklama geldi! Fonlar güvende mi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 12:32

Yasadışı bahis soruşturması sebebiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara, uygulamasında yaşanan sıkıntıların üzerine açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Papara'dan ilk açıklama geldi! Fonlar güvende mi?

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

Papara'dan ilk açıklama geldi! Fonlar güvende mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara'ya operasyon düzenlenmişti. İçişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği yasa dışı bahis ve kumar operasyonu kapsamında Papara'ya el konulmuş, şirkete kayyum atanmıştı.

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ETİKETLER
#yasa dışı bahis
#Yasa Dışı Bahis Operasyonu
#papara soruşturma
#papara operasyonu
#Ekonomi
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