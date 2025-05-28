Papara'ya neden el konuldu? Kara para iddiası: Tam 12 milyar TL

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında kayyum atanan Papara hakkında TGRT Haber canlı yayınında dikkat çekici değerlendirmeler yapıldı. Gazeteci Cem Küçük, platform üzerinden 12 milyar TL'lik kara paranın aklandığını belirtirken Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç da "Dünyada sanal kumardan 3 trilyon dolar dönüyor." dedi.

Sabah saatlerinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şirkete de TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

Merkez Bankası akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak platformdaki fonların güvence altında olduğunu vurgularken geçici olarak günlük işlem limitlerine tabi olunacağını duyurdu.

274 BANKA HESABINDAN 12 MİLYARLIK AKLAMA

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında konuyla ilgili dikkat çekecek değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük Papara üzerinden 12 milyarlık kara paranın aklandığına işaret etti.

"Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi." diyen Küçük, bu meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığını ve 12 milyar TL'nin aklandığının söylendiğini belirtti.

"3 TRİLYON DOLAR DÖNÜYOR"

Küçük ayrıca Papara isminin 5-10 yıldır kara para aklamakla anıldığını belirtirken Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç da "Dünyada sanal kumardan 3 trilyon dolar dönüyor. Yasa dışı kumar parası olduğunu biliyor, müsaade ediyor" ifadelerini kullandı.

"AİLELER DAĞILIYOR, İNTİHARLAR OLUYOR"

Koç ayrıca MASAK'ın Papara'yı sıkı takibine değinerek sanal kumara bulaşanların isim isim bilindiğini belirtti. Koç, sanal kumar nedeniyle "Aileler dağılıyor, intiharlar oluyor." dedi.