Para gönderirken bunu yapmayan yandı! 15 Mart'tan itibaren geçerli olacak

Nakit İşlem Beyan Formu gerekecek

Yeni uygulamada sadece transfer tutarı değil, işlem yoğunluğu da izlenecek. 400 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki transferlerde açıklama zorunluluğu bulunurken, 2 milyon lira ile 20 milyon lira arasındaki işlemler için "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması gerekecek. 20 milyon liranın üzerindeki transferlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek belge ve bilgi sunulması zorunlu olacak.

