Para transferinde 'şifre' yetmeyecek! 22.00-06.00 saatleri arasında işlem yapanlar dikkat

Dijital dolandırıcılıkla baş etmek için yapay zekâ şart. Özellikle olağan dışı işlem hareketlerini anlık olarak tespit edebilen sistemler, dolandırıcılık riskini daha erken aşamada engeller. Kısacası atılan adım önemli olmakla birlikte daha bütüncül ve çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç var diyebiliriz. Kullanıcı farkındalığının artırılması, bankaların teknolojik altyapılarını sürekli güncellemesi ve yeni nesil tehditlere karşı etkin çözümler geliştirilmesi, bu sürecin tamamlayıcı unsurları. Bu şekilde hem teknik hem de kullanıcı kaynaklı riskler daha etkin bir şekilde yönetilebilir.