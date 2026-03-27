Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Para transferinde 'şifre' yetmeyecek! 22.00-06.00 saatleri arasında işlem yapanlar dikkat

Mart 27, 2026 09:13
1
para transferi

Bankacılık işlemlerinde karanlık noktaları hedef alan yeni düzenlemeyle, 22.00-06.00 saatleri arasındaki tüm trafiğe 'NFC' kilidi vuruluyor. 

Para göndermek için artık sadece şifre yetmeyecek.

İşte dolandırıcılık şebekelerinin en sevdiği saat dilimini koruma altına almayı hedefleyen yeni uygulamanın tüm detayları...

 

 

 

2
EK DOĞRULAMA ŞARTI GELİYOR 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) hayata geçirdiği yeni güvenlik düzenlemesi, gece saatlerinde yapılan para transferlerine ek doğrulama şartı getiriyor. 

3
para transferi

Düzenlemeye göre 22.00-06.00 saatleri arasındaki işlemlerde çipli kimlik ve telefonların NFC yani temassız doğrulama özelliğiyle doğrulama yapılması mecburi olacak. Eski kimlik kartı kullanan vatandaşların dijital bankacılık hizmetlerine erişiminde kısıtlamalar gündeme gelebilecek.

4
iban para transferi

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, düzenlemenin finansal güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi. Kırık, bankacılık işlemlerinde gece saatlerinde ek doğrulama şartı getirilmesi, özellikle riskli zaman dilimlerinde yapılan işlemlerin daha kontrollü ilerlemesini sağladığını ifade ederek, “Yeni sistem sayesinde kullanıcılar işlemlerini yalnızca kimlik doğrulaması yaparak tamamlayabilecek. Böylece kart limitinin habersiz şekilde artırılması veya nakit avans çekimi gibi riskli işlemler engellenecek. Tüm bankalar, BDDK’nın belirlediği yeni tedbirleri sistemlerine entegre etmek için hazırlıklarını yapmalı” dedi.

5
Dijital dolandırıcılık yöntemlerinin sürekli geliştiği bir ortamda, tek bir tedbirle kalıcı çözüm sağlanmasının mümkün olmadığını ifade eden Kırık Türkiye gazetesine şöyle konuştu:

 

Sadece kimlik ve yakın alan iletişim kimlik doğrulamasıyla sınırlı kalmayan, davranış analizi, yapay zekâ destekli anomali tespiti ve kullanıcı alışkanlıklarını izleyen ek güvenlik katmanlarının da devreye alınması gerekiyor. 

 

6
Dijital dolandırıcılıkla baş etmek için yapay zekâ şart. Özellikle olağan dışı işlem hareketlerini anlık olarak tespit edebilen sistemler, dolandırıcılık riskini daha erken aşamada engeller. Kısacası atılan adım önemli olmakla birlikte daha bütüncül ve çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç var diyebiliriz. Kullanıcı farkındalığının artırılması, bankaların teknolojik altyapılarını sürekli güncellemesi ve yeni nesil tehditlere karşı etkin çözümler geliştirilmesi, bu sürecin tamamlayıcı unsurları. Bu şekilde hem teknik hem de kullanıcı kaynaklı riskler daha etkin bir şekilde yönetilebilir.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.