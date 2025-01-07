Paralar e-cüzdan hesabına yatacak! Depozito iade makineleri 81 ile kuruluyor

07 Ocak 2025 19:08 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 19:26

Evde biriken boş şişeler artık çöp değil, para demek... Türkiye genelinde 81 ilde kurulacak Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) sayesinde, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları paraya çevrilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şişeleri paraya çevirme yöntemini anlattı. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin (DSYS) hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Kurum, TOBB'da gerçekleştirilen “Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” imza töreninde yaptığı konuşmada, DSYS’nin Türkiye’nin atık yönetimi ve döngüsel ekonomi hedefleri açısından kritik bir adım olduğunu ifade etti.

GERİ DÖNÜŞÜMDE YENİ BİR DÖNEM

Bakan Kurum, her yıl Türkiye’de ortaya çıkan 30-35 milyon ton katı atığın yüzde 20-25’ini içecek ambalajlarının oluşturduğunu belirtti. Bu atıkların doğru yönetimi için kurulan Türkiye​ Çevre Ajansı’nın, DSYS ile birlikte önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Sistem kapsamında, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile içecek ambalajlarının tescil ve işaretleme süreci tamamlanarak 20 milyar ambalajın depozito işaretli olarak piyasaya sunulması sağlandı.

DEPOZİTO SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakan Kurum, depozito iade makinelerinin pilot uygulamasının 2025 yılında Sakarya’da başlayacağını ve sistemin yıl sonuna kadar tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacağını açıkladı. Bu sistemde, vatandaşlar depozito işaretli plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek e-cüzdan hesaplarına teşvik bedeli alacak. Böylece atıklar çevre kirliliğine neden olmak yerine ham maddeye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

DSYS’nin, Sıfır Atık Projesi'nin en önemli adımı olduğunu vurgulayan Kurum, sistemin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ulaşmada büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, geri dönüştürülmüş malzemelerle yapılacak yeni üretimlerin uluslararası ticari kısıtlamaları aşacağını ve Türkiye’nin dış ticarette daha güçlü ve rekabetçi bir konuma geleceğini belirtti.

PARALAR E-CÜZDAN HESABINA YATACAK

İmza töreninin ardından, Bakan Kurum ve diğer katılımcılar sistemin işleyişini tanıtarak, depozito iade makinelerinin kullanımını uygulamalı olarak gösterdi. Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) logosuyla işaretli plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının, depozito iade makineleri aracılığıyla iade edilebileceği açıklandı. İade edilen her ambalaj için vatandaşa belirli bir teşvik bedeli ödenecek ve bu ödeme e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.