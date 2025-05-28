Paramızı hangisine yatıralım? İslam Memiş uyardı: İşte en çok kazandıracak yöntem

Küresel piyasalarda dalgalanma sürüyor, altın fiyatları düşüş ivmesinde, gümüş oldukça ucuz bir değerli metal, Bitcoin fiyatları rekora koşuyor. Peki elinde para olan yatırımcı hangisini tercih ederse daha çok kazanç sağlar? Finans Analisti İslam Memiş bu sorulara cevap verdi.

Küresel piyasalarda risk iştahı artıyor. Altın fiyatları önce rekor kırdı sonra sert düşüş yaptı şimdi ise özellikle gram altın temkinli ilerliyor. Bitcoin geçen hafta rekor seviyeyi gördü. Küresel piyasalar ise iyi okuyamayan yatırımcı için fazla riskli olabilir. Peki elinde parası olan yatırımcı hangisini tercih ederse daha çok kazanç sağlayacak? Finans Analisti İslam Memiş, herkesin aklındaki sorulara cevap verdi.

Dolar kurunun 39 lira seviyesinde olduğunu ve bayram öncesi TL nakit ihtiyacından ötürü serbest piyasada dolar/TL kurunun 38 lira seviyesinin altında olduğunu ifade eden İslam Memiş, bayrama kadar düşük bir kur, yani resmi kurdan daha ucuz bir kur görme imkanımız olmaya devam edeceğini söyledi.

EURO'DAN UZAK DURUN

Euro/dolar paritesi şu anda 1,337 seviyesinde. Yine euro TL bazında pahalı olduğu için euro tarafından uzak durmamız gerektiğini hatırlatan Memiş, yine serbest piyasalarda resmi kura kıyasla daha ucuz bir kur olduğunu belirtti.

ALTIN İÇİN BEKLEMEYE DEVAM

Memiş: "Ons altın şu anda 3.300 dolar seviyesinde. Geçen haftaki yükselişlerden sonra haftaya düşüşle başladı. 3.287 dolar destek seviyesi çalıştı. Buradan bir tekrar tepki alımı gelir ve yukarıda da 3.330 dolar direnç seviyesi var. Yani 3.287 - 3.330 dolar aralığında bu hafta oyalanabilir. Yine düşüş yönlü beklentim devam ettiği için ons altın tarafında beklemeye devam edeceğim." dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI TEMKİNLİ

Gram altın fiyatlarının geçen hafta sert yükselişler gösterdiğini ifade eden Memiş, gram altın/TL fiyatının, akşam saatlerindeki tepki alımıyla birlikte şu anda 4.165 TL seviyesinde olduğunu belirtti.

GÜMÜŞ NEREDEYSE BEDAVA

Gümüş fiyatlarının bedavaya yakın olduğunu vurgulayan Memiş, gümüşte altına kıyasla rasyo nedenli düşüş olduğunu ve gümüşün gram fiyatının 41,45 kuruş seviyesinde olduğunu söyledi.

BITCOIN FİYATI TAHMİNİ: 99.500'Ü BEKLEYİN

İlk kez kripto para piyasasına girenler için şu an 109-110.000 dolar aralığında gezinen rakamlara karşı bekleme tavsiyesinde bulundu.

Memiş, "Ne zaman ki 99,500 dolar seviyesi altına sarkar, o zaman evet, buralar alım fırsatı sunuyor diyebilirim. Ama şu anda 109-110.000 dolar seviyesinde olan bir bitcoin’e ben şahsen pahalı gözüyle bakıyorum.

Dolar tarafında değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar endeksi tarafında 100 seviyesinin altındaki kalıcılık devam etiğini yıl sonuna kadar 92 seviyesine kadar bir geri çekilme öngörerek düşüş yönlü hareket beklediğini açıkladı.

AMERİKA MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK

Bu hafta açıklanacak FED verilerinin küresel piyasaların seyrini değiştireceğine vurgu yapan Memiş, Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz indirme olasılığı oldukça güçlü olduğunu ifade ederek Küresel borsa oyuncularının Temmuz ayına dikkat etmesi ve hareketlerini temkinli ilerletmesi tavsiyesinde bulundu.

ELİNDE PARA OLAN YATIRIMCI NEREYE YÖNELEBİLİR?

İslam Memiş, elinde nakit olan yatırımcı ve yurtdışı borsasının riskli ortamından kaçan yatırımcılar için "İlk sıraya borsa, ikinci sıraya gümüşü, üçüncü sıraya altını, dördüncü sıraya ise doları koyarak yatırım yapacağını söyledi.