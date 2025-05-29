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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Paramızı nerede değerlendirelim? Ünlü bankadan yatırım tavsiyesi geldi!

Güncel altın fiyatları yeniden aşağı yönlü ivmelendi, küresel borsalarda karışıklık devam ediyor peki elinde parası olan yatırımcıya en çok kazandıracak yöntem hangisi? Ünlü banka yatırım tavsiyesi verdi. İşte detaylar...

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Paramızı nerede değerlendirelim? Ünlü bankadan yatırım tavsiyesi geldi!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 12:44

Goldman Sachs analistlerinden Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu ekip, ABD kurumlarının itibarıyla ilgili endişeler nedeniyle altının güvenli liman rolüne ve petrolün arz şoklarına karşı koruyucu etkisine dikkat çekti.

Paramızı nerede değerlendirelim? Ünlü bankadan yatırım tavsiyesi geldi!

Ekibin hazırladığı notta, "Son dönemde ABD tahvillerinin hisse senedi düşüşlerine karşı koruma sağlayamaması ve ABD borçlanma maliyetlerindeki hızlı artış nedeniyle, yatırımcılar hisse-tahvil portföylerini koruyacak alternatifler arıyor" denilerek, hisse senedi ve tahvillerin reel getirilerinin negatif olduğu 12 aylık dönemlerde altın ya da petrolün reel getirilerinin pozitif olduğuna dikkat çekildi.

Paramızı nerede değerlendirelim? Ünlü bankadan yatırım tavsiyesi geldi!

Analistler, 60/40 portföy (yani yüzde 60 hisse senedi, yüzde 40 tahvil) stratejisi uygulayan yatırımcıların risklerini azaltmak için portföylerine uzun vadeli altın ve petrol eklemelerinin faydalı olacağını belirtti.

Paramızı nerede değerlendirelim? Ünlü bankadan yatırım tavsiyesi geldi!

Son yıllarda bu strateji zayıfladı, hisse senetleri ve tahviller genellikle aynı yönde hareket etmeye başladı. Özellikle uzun vadeli ABD tahvillerine yönelik yatırımcı talebinin azalması, bu segmentte değer kayıplarına yol açtı.

Paramızı nerede değerlendirelim? Ünlü bankadan yatırım tavsiyesi geldi!

ABD'nin artan borç seviyesi ve bütçe açıkları, yatırımcıların ABD kurumlarının güvenilirliğine olan güvenini sarsıyor. Bu da altının cazibesini artırabilir ve ABD tahvilleri ile hisselerinde sürdürülebilir bir satış baskısını tetikleyebilir.

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