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Patates soğana yeni standart! Resmen başladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:01
Patates soğana yeni standart! Resmen başladı

Patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda patates, kuru soğan ve tatlı patates için ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek.

Bazı sebzelerin ambalajlama standartlarında değişikliğe gidildi. Patates​, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartlarında değişiklik​ yapıldı.

 

Patates soğana yeni standart! Resmen başladı - 1. Resim

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Patates soğana yeni standart! Resmen başladı - 2. Resim

EN FAZLA 30 KİLOGRAM

Bu kapsamda toptan ve perakende ticarette patates, kuru soğan ve tatlı patates için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek.

Bu ürünlerin ambalajları daha önce en fazla 50 kilogram olabiliyordu. Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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