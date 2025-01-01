Patent başvuru ücretleri 2025 tarifesi belli oldu

01 Ocak 2025 15:24 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:33

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2025 yılında yapılan başvurular için uygulanacak patent başvuru ücret tarifesi belirlendi. Konuyla ilgili tebliğ, Resmi Gazetenin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

E-Devlet üzerinden yapılan patent​ ve faydalı model başvuru​ ücretleri zamlı tarifesi açıklandı. İşte yeni patent başvuru ücretleri. TÜRKPATENT PATENT BAŞVURU ÜCRETLERİNİ BELİRLEDİ Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 2025 Yılında Uygulanacak Ücret​ Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazetenin 5. mükerrer sayısında yayımlandı. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek tebliğe göre e-Devlet üzerinden yapılan; Patent ve faydalı model başvuru ücretleri 67,42 lira,

Marka tescil ücreti 1618,17 lira,

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 17,42 lira,

Tasarım tescil başvurularında ise 265,83 lira oldu. İlgili Haberler Vergiler, cezalar, faturalar... 2025 yılının zamları belli oldu: İşte kalem kalem bizi bekleyen tablo!