Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Patent başvuru ücretleri 2025 tarifesi belli oldu

Patent başvuru ücretleri 2025 tarifesi belli oldu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ocak 2025 15:24 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:33

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2025 yılında yapılan başvurular için uygulanacak patent başvuru ücret tarifesi belirlendi. Konuyla ilgili tebliğ, Resmi Gazetenin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

E-Devlet üzerinden yapılan patent​ ve faydalı model başvuru​ ücretleri zamlı tarifesi açıklandı. İşte yeni patent başvuru ücretleri.

TÜRKPATENT PATENT BAŞVURU ÜCRETLERİNİ BELİRLEDİ

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 2025 Yılında Uygulanacak Ücret​ Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazetenin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek tebliğe göre e-Devlet üzerinden yapılan;

  • Patent ve faydalı model başvuru ücretleri 67,42 lira,
  • Marka tescil ücreti 1618,17 lira,
  • Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 17,42 lira,
  • Tasarım tescil başvurularında ise 265,83 lira oldu.

Patent başvuru ücretleri 2025 tarifesi belli oldu - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
patentbaşvuruücret

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...