Patronlar ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi! İşverenler 2025 bütçelerini bu rakam üzerinden planlamaya başladı

22 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:22

Yıl sonu yaklaşırken gözler asgari ücretin belirlenmesi için toplanacak Asgari Ücret Komisyonu'na çevrildi. Yeni dönemdeki ilk toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için tahminler gelmeye devam ederken kritik bir değerlendirme de işverenlerden geldi. Patronlar ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi.

Son açıklanan 2025 yılı bütçesinde gizlenen asgari ücret zammını açıkladı! Emekli ve memur maaş zammı da ortaya çıktı

Son açıklanan 2025 yılı bütçesinde gizlenen asgari ücret zammını açıkladı! Emekli ve memur maaş zammı da ortaya çıktı

Yeni yıl için en merak edilen konulardan biri maaş zamları. Türkiye'de 16 milyona yakın asgari ücretli merakla 2025'teki zammı bekliyor. Hem çalışan hem de işveren temsilcilerinin katılacağı komisyonun ilk toplantısının aralık ayında yapılacak. 2025 asgari ücret toplantısı öncesinde patronların asgari ücret için bekledikleri rakam belli oldu.

İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ BELLİ OLDU

Vatandaşın gözü asgari ücret için açıklanacak zam haberine çevrildi. Çalışan nüfusun büyük bir bölümünü ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenme süreci aralık ayında başlayacak. Aralık ayında asgari ücrete yapılacak olan zammın tutarı netleşmiş olacak.

Zam oranı ile ilgili patronlardan ilk mesaj geldi. Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz asgari ücret zammı konusunda açıklama yaptı.

Ebru Akyüz, "Asgari ücret zammında işverenlerin beklentileriyle oluşan bir tahmin var. Bu rakamın 25.500 TL civarında olacağı öngörülüyor. İşverenler 2025 bütçelerini bu rakam üzerinden planlamaya başladılar" dedi.

İŞTEN ÇIKARMA MESAJI

Akyüz, konuşmasına şöyle devam etti;

"Hizmet ve üretim sektörlerinde bu rakamlarla firmaların iş gücü azaltmadan yollarına devam etmeleri mümkün gözükmüyor. 2025 yılının hem işçiler için hem de işverenler için çok sıkıntı geçecek.

İşverenler mevcut çalışanlarını kaybetmek istemiyorlar. Asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmadı. Ancak işverenlerin bir kısmı çalışanlarına çeşitli yöntemlerle bir çeşit zam uyguladı."

ASGARİ ÜCRETTE 2025 YILI BEKLENTİLERİ

Asgari ücrete yapılacak zam konusunda tahminler şöyle;

Orta Vadeli Program (OVP) 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak belirlenirse asgari ücret 24 bin lira,

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında bir artış yapılırsa 19 bin 975 lira,

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi ile bir artış yapılırsa 23 bin 460 lira,

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 lira,

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında bir artışla 20 bin 570 lira,

Yüzde 30 zam yapılırsa 22 bin 102 lira,

yüzde 40 zam ile 23 bin 802 lira,

Piyasa beklentileri anketindeki tahmin olan yüzde 45'lik bir artışla 24 bin 650 lira olacak.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?