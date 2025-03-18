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 | İrem Çınar

Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerini durdurdu. İninal ve Pay Fix'in sahibinin de, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork olduğu öğrenildi.

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Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 13:17

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen üç ödeme kuruluşu için harekete geçildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, PayFix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (PayFix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

PAYFİX'İN SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Pozitifbank, PayFix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.
Operasyon kapsamında 59 şüpheliye yönelik baskın düzenlenirken, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu. Pozitifbank, Flash TV ve PayFix de devlet kontrolüne geçti.

BAHİS GELİRİ İLE PAYFİX'İ KURDU

Savcılık soruşturmasına göre, Erkan Kork 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle finans sektörüne adım arttı. Yasa dışı bahis gelirleriyle PayFix isimli ödeme kuruluşunu kurdu. PayFix’in finansal altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis baronlarının paraları aklandı.
MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, PayFix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, bu işlemlerde toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu raporlara yansıdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

PayFix hangi bankaya ait?
QNB Finansbank para çekim işlemleri geçici süre ile kapatılmıştır.
ETİKETLER
#Merkez Bankası
#Pay Fix
#İninal
#Aypara
#Ekonomi
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