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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

Paybull faaliyet izni iptal edildi! Karar Resmi Gazete'de

Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para’nın faaliyet izni Merkez Bankası tarafından iptal edildi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Paybull faaliyet izni iptal edildi! Karar Resmi Gazete'de
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 00:47

Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından alınan karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Söz konusu kararın, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındığı belirtildi.

KARARIN GEREKÇESİ BELİRTİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve gerekçesi hakkında şu ifadeler yer aldı:

"Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 17/12/2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29/9/2023 tarih ve 11507/21106 sayılı Bankamız Kararları ile verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Paybull faaliyet izni iptal edildi! Karar Resmi Gazete'de

ETİKETLER
#tcmb
#Paybull
#Ödeme Hizmetleri
#Elektronik Para
#Lisans Iptali
#Ekonomi
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