Pegasus indirimli bilet kampanyasını duyurdu! Yılbaşına özel bilet fiyatları 49 euro

02 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:00

Pegasus'tan yılbaşına özel indirimli bilet kampanyası müjdesi geldi. Vatandaşlar yılbaşı planını yapmadan önce yurt dışı ve yurt içi bilet fiyatlarını gözden geçiriyor. Bu kapsamda Pegasus ile yurt dışı seferlerinde biletler 49 Euro'dan, yurt içi seferlerde ise 899 TL'den satışa çıktı.

Pegasus​'tan yılbaşına özel indirimli bilet kampanyası başladı. Yeni yıla özel indirimli bilet kampanyası detayları belli oldu.

Kampanya 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA Pegasus kampanyası dahilinde yurt dışı bilet fiyatları 49 eurodan, yurt içi bilet fiyatları ise 899 TL'den satılıyor. Kampanya 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Pegasus kampanya dahilinde şu uçuşlar yer alıyor; Antalya,

Dalaman,

İzmir,

Bodrum,

Kayseri,

Tiflis'e

Düsseldorf,

Viyana,

Berlin,

Batum,

Atina,

Roma,

Köln,

Budapeşte,

Amsterdam,

Belgrad,

Paris,

Prag,

Brüksel,

Edinburgh,

Bakü,

Dubai,

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