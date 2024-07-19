Pegasus yurt dışı kampanyası başladı! 10 euro biletler için son tarih yaklaşıyor

19 Temmuz 2024 09:59 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:03

Pegasus’tan yurt dışı bilet kampanyasını başlattı. Yurt dışına 10 euro vergilerle başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanı için son tarih 19 Temmuz. Pegasus, 10 yıldır uçtuğu bazı yurt dışı hatları için bilet fiyatlarını 10 euroya (+ vergiler) indirdi. 18-19 Temmuz tarihlerinde satın alınacak ve 1 Eylül 2024 – 30 Mart 2025 arasında uçulacak bazı hatlar için geçerli olacak.

PEGASUS YURT DIŞI KAMPANYASI BAŞLADI

Pegasus hava yolları ara ara başlattığı ucuz bilet kampanyalarına bir yenisini ekledi.

10 yıldır uçuş yaptığı bazı yurt dışı hatları için bilet kampanyasını devreye aldı.

18-19 Temmuz tarihlerinde Bahreyn, Brüksel, Budapeşte, Cenevre, Frankfurt, Hamburg, Hurghada, Kuveyt, Prag ve Sharm El Sheikh rotaları için satın alınacak biletler ile 1 Eylül 2024 – 30 Mart 2025 arasında uçulacak.

BİLET FİYATI 10 EURO + VERGİLER

Pegasus'un bu kampanyasının 25.000 koltuk sınırı bulunuyor.

Hatların bilet fiyatı ise 10 euro + vergiler olarak belirlendi.

Pegasus 2024 yurt dışı fırsat uçuşu için son tarih bugün.