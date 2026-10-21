Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası Ekim 2026: Pegasus yurt dışı bilet kampanyası geçerli olan uçuşlar

Pegasus yurt dışı uçak biletlerini 11 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunduğu bir kampanyayı duyurdu. 21-23 Ekim tarihleri arasında mobil uygulamaya özel başlayan bu kampanya 23 Kasım 2026 ve 27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlar için kullanılabilecek. Yalnızca BolBol üyelerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında toplamda 200 bin koltuk satışa sunuldu.

PEGASUS UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

Pegasus'un yurt dışı ucuz uçak bileti kampanyasından yararlanmak isteyen yolcuların biletleme esnasında Pegasus BolBol üyesi olması gerekli. Üyeliği bulunmayan yolcular kampanyanın geçerli olduğu tarihlerde BolBol üyeliği oluşturarak kampanyadan faydalanabilecekler.

Kampanya yalnızca Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan ve Pegasus tarafından işletilen seçili direkt uçuşlarda geçerli. Kuzey Kıbrıs uçuşları ve farklı hava yollarıyla ortak gerçekleştirilen uçuşlar kampanya kapsamında kabul edilmiyor.

EK BAGAJ VE SÜPER EKO PAKET AVANTAJI KAMPANYA KAPSAMINDA YOLCULARA SUNULUYOR

Pegasus, kampanya kapsamında Light Paket biletlerini alan yolculara ek bagaj paketlerinde de özel fiyatlar sunuyor. Buna göre biletleme esnasında yolcular 11 Euro karşılığında kabin bagaj hakkı ve 11 Euro karşılığında 12 kilogram uçak altı bagaj hakkı satın alabilecek.

Ayrıca Light Paket ücretine 22 Euro ek fark ödeyerek Süper Eko paket seçmek de mümkün. Süper Eko paket yolcuya koltuk altına sığacak bir çanta, bir kabin bagajı ve 20 kilogram uçak altı bagajı hakkı sunuyor.

HANGİ UÇUŞLAR KAMPANYA KAPSAMINDA SAYILIYOR?

Pegasus'un 11 Euro + vergilerden oluşan kampanya kapsamında Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir uçuş ağında seçili uçuşları kapsıyor. Kampanyada öne çıkan bazı direkt uçuşlar şu şekilde:

İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı: Atina, Basel, Berlin, Bükreş, Cenevre, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Köln, Münih, Prag, Viyana ve Zürih.

İzmir çıkışlı: Kahire, Lizbon, Londra Stansted, Podgorica, Şarm el-Şeyh, Üsküp ve Varşova.

Ankara çıkışlı: Amman, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Lizbon, Londra Stansted, Viyana ve Varşova.

Antalya çıkışlı: Hurgada, Şarm el-Şeyh ve Varşova.

Diğer şehirlerden: Çukurova-Berlin, Çukurova-Düsseldorf, Gaziantep-Köln, Diyarbakır-Köln, Elazığ-Köln ve Kayseri-Köln gibi hatlar.

Kampanya listesinde ayrıca Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Almatı, Astana, Taşkent, Cezayir, Kahire, Beyrut, Erbil, Bağdat ve Riyad gibi destinasyonlara yönelik seçili uçuşlar bulunuyor.

Fiyatlar, kampanyaya dahil olan güzergâha göre değişiyor. Bazı hatlarda başlangıç fiyatları 15, 21, 29, 31, 41, 51, 61, 71, 81 ve 91 avro artı vergiler seviyesinde belirlenmiş durumda.