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 | Bengü Sarıkuş

Pegasus'tan 11 Euro'ya uçak bileti!

Yurt dışını sonbahar döneminde keşfetmek isteyen ve ucuz uçak bileti arayanlar için büyük kampanya başladı. Pegasus BolBol, yurt dışı uçak biletlerini 11 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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Pegasus'tan 11 Euro'ya uçak bileti!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 12:02

Hava Yolları BolBol, yurt dışı uçak biletlerini 11 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu. kapsamında Light Paket bilet alan yolcular, sadece 5 Euro ek ücretle ek kabin bagajı veya 12 kilogramlık uçak altı bagaj hakkı elde edebilecek.

Pegasus'tan 11 Euro'ya uçak bileti!

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanyadan faydalanmak için 9-10 Temmuz tarihlerinde bilet almak gerekiyor. Kampanyalı seyahat tarihleri ise 1 Eylül - 25 Ekim 2025 aralığını kapsıyor.

50 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların Pegasus’un sadakat programı BolBol’a giriş yapmaları gerekiyor. Kampanya, belirli tarihlerde geçerli olup yalnızca Light paketle alınan biletlerde uygulanıyor. Light Paket dışındaki diğer bilet paketlerinde kampanya fiyatına ek ücret uygulanırken, Light Paket kampanyalı bilet alanlara 10 Euro ek farkla süper eko paket seçeneği de sunuluyor. Kampanyaya dahil olan uçuşlarda 50 bin koltukla sınırlı sayıda indirimli bilet sunulacak.

Pegasus'tan 11 Euro'ya uçak bileti!

PAKET TERCİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Light paket tercih eden yolcular, 5 Euro karşılığında ek kabin bagajı ya da 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı da satın alabilecek. Ayrıca kampanyalı Light biletlere, 10 Euro fark ödeyerek Süper Eko Paket ekleme imkânı da sunuluyor. Vergilerin bilet fiyatına dahil olmadığı kampanyada, vergi tutarları uçuş yapılacak şehre göre farklılık gösterebiliyor kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, bilet aramalarını Euro para birimi üzerinden yapmaları öneriliyor.

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