Pegasus'tan kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası! 9 eurodan başlıyor: Rotalar açıklandı

Pegasus, yurt dışı seyahat planlarınıza özel avantajlı bir kampanya başlattığını duyurdu. 17 Mart ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda, biletler 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Pegasus, 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı bilet kampanyası başlattı. İki gün sürecek kampanya İzmir ve Ankara’dan yurt dışına direkt yapılacak uçuşları kapsayacak. Kampanya Pegasus internet sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerlidir. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası...
Kampanya, 4-5 Mart 2025 (Türkiye yerel saatine göre 4 Mart 2025 saat 09.15’ten itibaren 5 Mart 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.
Kampanya, 17 Mart 2025- 30 Haziran 2025 (Türkiye yerel saatine göre , 17 Mart 2025 saat 00.01’den itibaren 30 Haziran 2025 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.
9€ + vergilerle olan hatlar:
İzmir-Üsküp-İzmir
İzmir-Bakü-İzmir
Ankara-Viyana-Ankara
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Amman
Ankara-Duesseldorf
Ankara-Frankfurt
İzmir-Krakow
Köln-Ankara
Lizbon-Ankara
Lizbon-İzmir
Londra (GB)-Ankara
Londra (GB)-İzmir
Stuttgart-Ankara
19€ + vergilerle olan hatlar:
Ankara-İmam Humeyni-Ankara
Ankara-Podgorica-Ankara
Ankara-Varşova-Ankara
İzmir-Podgorica-İzmir
İzmir-Varşova-İzmir
Ankara-Krakow
Ankara-Lizbon
Ankara-Londra (GB)
Erbil-Ankara
İzmir-Lizbon
İzmir-Londra (GB)
Krakow-İzmir
29€ + vergilerle olan hatlar:
Ankara-Erbil
Krakow-Ankara
49€ + vergilerle olan hatlar:
Ankara-Almatı
İzmir-Moskova
59€ + vergilerle olan hatlar:
Almatı-Ankara
Moskova-İzmir