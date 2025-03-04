Pegasus'tan kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası! 9 eurodan başlıyor: Rotalar açıklandı

Pegasus, 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı bilet kampanyası başlattı. İki gün sürecek kampanya İzmir ve Ankara’dan yurt dışına direkt yapılacak uçuşları kapsayacak. Kampanya Pegasus internet sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerlidir. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası...

PEGASUS 9 EURO YURT DIŞI KAMPANYASI TARİHLERİ

Kampanya, 4-5 Mart 2025 (Türkiye yerel saatine göre 4 Mart 2025 saat 09.15’ten itibaren 5 Mart 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.

PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ

Kampanya, 17 Mart 2025- 30 Haziran 2025 (Türkiye yerel saatine göre , 17 Mart 2025 saat 00.01’den itibaren 30 Haziran 2025 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.

9€ + vergilerle olan hatlar:

İzmir-Üsküp-İzmir

İzmir-Bakü-İzmir

Ankara-Viyana-Ankara

Ankara-Kopenhag-Ankara

Ankara-Berlin-Ankara

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Amman

Ankara-Duesseldorf

Ankara-Frankfurt

İzmir-Krakow

Köln-Ankara

Lizbon-Ankara

Lizbon-İzmir

Londra (GB)-Ankara

Londra (GB)-İzmir

Stuttgart-Ankara

19€ + vergilerle olan hatlar:

Ankara-İmam Humeyni-Ankara

Ankara-Podgorica-Ankara

Ankara-Varşova-Ankara

İzmir-Podgorica-İzmir

İzmir-Varşova-İzmir

Ankara-Krakow

Ankara-Lizbon

Ankara-Londra (GB)

Erbil-Ankara

İzmir-Lizbon

İzmir-Londra (GB)

Krakow-İzmir

29€ + vergilerle olan hatlar:

Ankara-Erbil

Krakow-Ankara

49€ + vergilerle olan hatlar:

Ankara-Almatı

İzmir-Moskova

59€ + vergilerle olan hatlar:

Almatı-Ankara

Moskova-İzmir