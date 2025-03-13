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 | İrem Çınar

Pegasus'tan kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası! Detaylar belli oldu

Pegasus, Mart ayına özel yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Türkiye'nin düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus, 1 Nisan ile 30 Haziran'ı kapsayan biletlerde indirim yapma kararı aldı. Birçok kenti kapsayan kampanya kapsamında en ucuz bilet vergi hariç 14 Euro'dan satılıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 13:57

Pegasus, internet sitesinden yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Buna göre 14-15 Mart tarihlerinde satın alınan ve uçuş tarihleri 1 Nisan - 30 Haziran'ı kapsayan biletlerde indirime gidildi. Pegasus belirlenen hatlarda Light Paket biletlerini Pegasus BolBol kullanıcılarına vergiler hariç 14 Euro'dan başlayan fiyatlarla satıyor. Yine aynı tarihlerde Light Paket alan yolculara kabin ve 12 kilogramlık uçak altı bagajı hakkı 9'ar Euro olacak. Light paket bilet fiyatı üzerine 19 Euro farkla Süper Eko paketi alınabilecek.

UCUZ BİLET KAMPANYASININ GEÇERLİ OLDUĞI HATLAR

Pegasus'un bugün ve yarın alınan biletler için başlattığı kampanya birçok kent için geçerli olacak. Destinasyonlar şirketin web sitesinden ilan edildi.
Pegasus'un ucuz bilet kampanyasından faydalanmak için biletlerflypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından biletlerin alınması gerekiyor. Kampanya 80 bin koltukla sınırlandırıldı.

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ETİKETLER
#uçak bileti
#pegasus
#ucuz bilet
#Pegasus Hava Yolları
#Ekonomi
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