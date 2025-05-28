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 | İrem Çınar

Pegasus'tan kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler ve şartlar belli oldu

Havacılık sektörünün önde gelen firmalarından Pegasus, yurt dışı uçak bileti fiyatlarını 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 15:05

Pegasus yurt dışına gidecekleri ilgilendiren yenibilet fiyatlarını açıkladı. Yapılan kampanya kapsamında 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle 25 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak seyahatler 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlardan satışa sunuldu.

150 bin koltukta geçerli olacak olan kampanya için ekstra ödeme yaparak bagaj hakları da satın alınabiliyor.

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