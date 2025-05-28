Pegasus'tan kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler ve şartlar belli oldu

İstanbul
Havacılık sektörünün önde gelen firmalarından Pegasus, yurt dışı uçak bileti fiyatlarını 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu.
Pegasus yurt dışına gidecekleri ilgilendiren yenibilet fiyatlarını açıkladı. Yapılan kampanya kapsamında 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle 25 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak seyahatler 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlardan satışa sunuldu.
150 bin koltukta geçerli olacak olan kampanya için ekstra ödeme yaparak bagaj hakları da satın alınabiliyor.