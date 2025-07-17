Pegasus'tan kaçırılmayacak yüzde 50 indirim: Kampanyalı bilet satışı başladı

Seyahat planlaması yapanlar için Pegasus'tan Kıbrıs için kaçırılmayacak bir fırsat geldi.Pegasus Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen yolculara özel bir kampanya başlattı. 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında satın alınacak gidiş-dönüş biletlerinde, yüzde 50 indirim avantajı sunuluyor.

TARİHLER BELLİ OLDU

İndirimli uçuşlar, 1 Eylül - 22 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampanya, sadece taşıma ücreti üzerinden geçerli olup vergiler indirime dahil edilmeyecek.

Yolcular, ödeme aşamasına geldiklerinde “İlgili Kampanyalar” bölümünde yer alan “Gidiş Dönüş Kıbrıs biletlerim %50 indirimli!” seçeneğini işaretleyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Seçim yapıldığında indirim tutarı otomatik olarak toplam bilete yansıtılacak.