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 | İrem Çınar

Pegasus'tan Kıbrıs uçuşlarına büyük indirim! Kampanyalı bilet satışı başladı

Yaz aylarında seyahat planları yapan yolcuları sevindirecek haber Pegasus’tan geldi. 12-27 yaş arası gençler için Kıbrıs uçuşları 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Temmuz ve Ekim ayları arasında geçerli kampanyada ek bagaj indirimi, ücretsiz esnek bilet hakkı ve 1000 BolPuan da sunuluyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 17:20

Hava Yolları, yaz döneminde genç yolculara özel cazip bir başlattı. 1 Temmuz - 31 Ekim 2025 tarihleri arasındaki Kıbrıs uçuşlarını kapsayan kampanya kapsamında biletler 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sadece Pegasus Genç BolBol üyelerine özel olarak hazırlanan kampanya, uygun fiyatın yanı sıra birçok ekstra avantajı da beraberinde getiriyor.

BİLETİ 1 EURO’DAN ALMAK İÇİN NE YAPMALI?

Kampanyadan yararlanmak isteyen genç yolcuların yapması gereken, Pegasus’un resmi web sitesi flypgs.com ya da mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın almak. Kampanya sadece Pegasus’un kendi düzenlediği uçuşlar için geçerli olacak, ortak uçuşlar kapsam dışında tutuluyor. Uçuş tarihleri ise 1 Temmuz ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasını kapsıyor.

Pegasus'tan Kıbrıs uçuşlarına büyük indirim! Kampanyalı bilet satışı başladı

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu kampanya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 12-27 yaş arasında bulunan Pegasus Genç BolBol üyelerine özel olarak sunuluyor.

  • 18-27 yaş aralığındaki gençler kendi Genç BolBol hesaplarıyla giriş yaparak doğrudan kampanyadan yararlanabiliyor.
  • 12-18 yaş arasındaki gençler ise bağlı oldukları Pegasus hesabı üzerinden biletleme yapılarak kampanyadan faydalanabiliyor.
Pegasus'tan Kıbrıs uçuşlarına büyük indirim! Kampanyalı bilet satışı başladı

KAMPANYANIN DETAYLARI

Pegasus’un sunduğu kampanya yalnızca ekonomik biletlerle sınırlı değil. Genç BolBol üyeleri, satın alırken şu ayrıcalıklardan da yararlanabilecek:

  • Uçak altı bagajda yüzde 50 indirim
  • Ücretsiz Pegasus Flex hizmeti sayesinde iptal ve değişikliklerde esneklik
  • Uçuş sonrası 1000 BolPuan hediyesi

Tüm bu avantajlar, kampanya süresi içinde alınan biletler için geçerli olacak. Genç yolcular ister bu imkanlardan tek tek faydalanabilir, isterse tüm avantajları bir arada kullanabilir.

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#Ekonomi
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