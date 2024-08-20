Pegasus'tan Kıbrıs uçuşlarına büyük indirim! Kampanyalı bilet satışı başladı

20 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:24

Pegasus Hava Yolları, KKTC uçuşlarında 5 euro ve vergilerden yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak uçuşlara yönelik kampanyalı bilet satışı seyahat severlerin yüzünü güldürecek.

İndirim kapsamında düzenlenecek olan Kıbrıs biletleri 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satılacak.

Kampanyada koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 10 bin adet olacak.

KIBRIS'A UYGUN UÇAK BİLETİ FIRSATI

Pegasus'tan 20-21 Ağustos 2024 tarihinde alınan biletlerle 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerli olacak.

5 euro+vergilerle satılacak biletlerin hatları şöyle;

İzmir-Ercan-İzmir

Ercan-Kayseri

Antalya-Ercan-Antalya

Çukurova- Ercan-Çukurova

Ankara- Ercan-Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

9€+vergilerle olan hatlar:

Ercan-Diyarbakır

Ercan-Gaziantep

19€+vergilerle olan hatlar:

Kayseri-Ercan

Diyarbakır-Ercan

Gaziantep-Ercan