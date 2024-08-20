Pegasus'tan Kıbrıs uçuşlarına büyük indirim! Kampanyalı bilet satışı başladı
Yaz aylarında seyahat planları yapan yolcuları sevindirecek haber geldi. Pegasus, indirimli uçak bileti satışlarını başlattı. Pegasus’tan Kıbrıs’a 5 euro + vergiler kampanyası 10 bin koltukla sınırlı olacak. İndirimli bilet kampanyası belirli hatlarda geçerli sayılacak. İşte Pegasus'tan yeni KKTC paketleri.
Pegasus Hava Yolları, KKTC uçuşlarında 5 euro ve vergilerden yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak uçuşlara yönelik kampanyalı bilet satışı seyahat severlerin yüzünü güldürecek.
İndirim kapsamında düzenlenecek olan Kıbrıs biletleri 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satılacak.
Kampanyada koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 10 bin adet olacak.
KIBRIS'A UYGUN UÇAK BİLETİ FIRSATI
Pegasus'tan 20-21 Ağustos 2024 tarihinde alınan biletlerle 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
Kampanya flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerli olacak.
5 euro+vergilerle satılacak biletlerin hatları şöyle;
İzmir-Ercan-İzmir
Ercan-Kayseri
Antalya-Ercan-Antalya
Çukurova- Ercan-Çukurova
Ankara- Ercan-Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
9€+vergilerle olan hatlar:
Ercan-Diyarbakır
Ercan-Gaziantep
19€+vergilerle olan hatlar:
Kayseri-Ercan
Diyarbakır-Ercan
Gaziantep-Ercan