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 | İrem Çınar

Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası! O yaş grubu ücretsiz uçacak: Tarihler belli oldu

Pegasus Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerde kampanya başlattığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 15:17

Pegasus Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı kampanya ile çocukları gökyüzüyle buluşturuyor. 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerde, yetişkin biletine dahil olarak çocuklara ücretsiz uçuş imkânı sunuluyor.

HEDİYE BİLET DÖNEMİ: 5 MAYIS - 3 HAZİRAN 2025

Kampanyadan yararlanan yolcular, 5 Mayıs - 3 Haziran 2025 tarihleri arasında yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında geçerli olmak üzere, her yetişkin bileti için 2 çocuk bileti hediye kazanacak. Ancak 16-20 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanyaya dahil değil.

Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası! O yaş grubu ücretsiz uçacak: Tarihler belli oldu

KATILIM ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan faydalanmak isteyen çocuk yolcuların bazı koşulları karşılaması gerekiyor:

Kampanya 2-12 yaş arası çocuklar için geçerli. Çocukların, 18 yaşından büyük bir Pegasus BolBol üyesi üzerinden "bağlı üyelik" oluşturması şartı. Bilet satın alımı, çocuk yolcunun bağlı olduğu Pegasus BolBol üyeliğine tanımlı telefon numarası ile yapılmalı.

GİDİŞ-DÖNÜŞ YA DA TEK YÖN

Uçuşun tek yön ya da gidiş-dönüş olması fark etmeksizin, her yetişkin bileti için en fazla iki çocuk bileti ücretsiz olarak alınabiliyor. Bu sayede ailece yapılacak seyahatlerde ciddi bir tasarruf sağlanabiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Pegasus'un sahibi nereli?
Ali İsmail Sabancı (d. 5 Mayıs 1969, Adana), Türk iş insanı ve Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır.
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