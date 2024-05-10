Pegasus'tan yeni yurt dışı hattına özel kampanya: Uçak bileti 1 Euro

10 May 2024 13:19 - Güncelleme : 10 May 2024 13:40

Pegasus Hava Yolları çılgın bir kampanya ile yolcuların karşısına çıktı. İskoçya'ya ilk kez sefer başlatacak olan firma, bu ülkeye seyahat etmek isteyen yolcuları için biletleri açılışa özel 1 Euro'dan satıyor.

Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen ile İskoçya’nın başkenti Edinburgh şehrine sefer başlatıyor. Haftanın 2 günü düzenlenecek seferlerin ilki 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 Mayıs tarihlerinde 2 bin 500 koltukla sınırlı olmak şartıyla, vergiler hariç 1 avro kampanya fiyatıyla satışa sunuldu.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, yeni açtıkları uluslararası hatlarla Türkiye'nin turizm potansiyeline katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, İstanbul ve Edinburgh'u birbirine bağlamaktan mutluluk duyuyor, bu deneyimi en avantajlı fiyatlarla misafirlerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz."

İSTANBUL-EDINBURGH SEFERLERİ PERŞEMBE VE PAZAR

Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen’den Edinburgh'a düzenleyeceği uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Edinburgh Havalimanı'na perşembe ve pazar günleri saat 11.40'ta, Edinburgh Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 15.30'da düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri, vergiler hariç 1 avro kampanyası sonrası 49,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.