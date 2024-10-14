Pekin teşvik planlarında net olamadı! Çin'deki belirsizlik petrol fiyatlarını düşürdü

14 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:44

Petrol, Çin'deki talep sıkıntılarının geçen haftaki kazanımları ortadan kaldırmasıyla yüzde 2'nin üzerinde düştü. Çin'deki ekonomik belirsizlik yakıt talebi görünümünü olumsuz etkilerken petrol fiyatları geriledi.

Çin​'in teşvik planlarının yatırımcı güvenini sağlayamaması ve ülkenin petrol ithalatının beşinci ayda da düşmesiyle yakıt talebine ilişkin endişelerin artması üzerine petrol fiyatları​ pazartesi günü yüzde 2'nin üzerinde düşerek geçen haftanın tüm kazanımlarını sildi. Piyasalar ayrıca İsrail'in İran​ petrol altyapısına yönelik olası saldırıları konusunda da tedirginliğini sürdürüyor.

PETROL FİYATLARI SERT GERİLEDİ

Pekin'in ekonomik teşvik planlarına ilişkin netlik eksikliği piyasadaki korkuları daha da artırdı. Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'deki deflasyonist baskılar Eylül ayında daha da kötüleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin'de tüketici fiyat endeksi geçen ay beklentilerin altında kalırken, üretici fiyat endeksi son altı ayın en hızlı düşüşünü kaydederek yıllık bazda yüzde 2,8 düştü.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Çin'in petrol ithalatı da Eylül ayında bir önceki yıla göre %0,6 düştü. Bu düşüşte, zayıf iç yakıt talebi ve daralan ihracat marjları nedeniyle tesisler alımlarını kısıtladı.

ÇİN HABERLERİ 1 EKİM FÜZE SALDIRISINI GERİDE BIRAKTI

Çin'den gelen olumsuz haberler, İsrail'in İran'ın 1 Ekim füze saldırısına verdiği cevabın petrol üretimini aksatabileceği yönündeki piyasa endişelerini gölgede bıraktı; ancak ABD​, İsrail'i İran enerji altyapısını hedef almaması konusunda uyardı.

Yetkililer, ABD'nin İsrail'i, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşı tetiklemekten kaçınmak için tepkisini ayarlamaya çağırdığını, Başkan Joe Biden'ın da İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına karşı olduğunu ve İran'ın enerji altyapısına yönelik bir saldırı konusundaki endişelerini açıkça dile getirdiğini söylüyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 1,84 dolar veya %2,3 düşüşle varil başına 77,20 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Ara Ham Petrol vadeli işlemleri 1,87 dolar veya %2,47 düşüşle varil başına 73,69 dolara geriledi. Brent geçen hafta 99 sent kazanırken, WTI 1,18 dolar yükseldi.

Petrol aracılık şirketi PVM'den Tamas Varga, "Çin'in parasal teşvik önlemleri teşvikte başarısız oldu ve maliye bakanlığının hafta sonunda daha fazla borçlanma sözü klişeler ve ifadelerle dolu ancak güven verici ve ikna edici ayrıntılardan yoksundu" dedi.