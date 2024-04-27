Perrier maden suyunda hayvan dışkısı ve bakteri çıktı!

27 Nisan 2024 10:43 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:30

Türkiye’nin ünlü maden suyu markasında bor oranının yüksek olduğunu öne süren İsviçre’nin ünlü maden suyu markası Perrier’de insan ve hayvan dışkısında bulunan bakteri çıktı. Şişelerin içinde feçes bakterisinin bulunmasıyla 2 milyon şişe imha edildi.

PERRİER MADEN SUYUNDA HAYVAN DIŞKISI VE BAKTERİ ÇIKTI!

Fransa’nın güneyi Gard’dan çıkarılan kaynak suyu kuyusunun birine dışkı kaynaklı bakteri tespit edilmesiyle Fransız yetkililer kullanımı durdurma kararı aldı.

Fransa bunun üzerine Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu.

Ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınası sonrası aşırı yağışlardan dolayı gerçekleştiği belirtiliyor.

Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor.