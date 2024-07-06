"Peş peşe zamlarla enflasyonun düşmesi mümkün değil!" TESK'ten vergide adalet çağrısı

06 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:18

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon ve vergide adalet açıklaması yaptı.

DÜŞMESİNİ BEKLEMEK MÜMKÜN

Yapılan zamlarla enflasyonun düşmesinin mümkün olmadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken şunları kaydetti:

“Son yapılan zamlarla enflasyonun düşmesini beklemek mümkün değil. Mevsimin yaz olması ama zamların peş peşe gelmesi ile hem tarla bitkilerinin hem de sebze meyve vs. gibi diğer ürünlerin düşmesini beklemek mümkün değil.

Çünkü akaryakıta gelen zam var. Elektriğe gelen zam bildiğiniz üzere yüzde 38. Daha arkasından doğalgaz zamlarını ilave edince hizmet sektöründe fiyatların geri gelmesi mümkün değil.”

PİYASALARIN GÜVENE İHTİYACI VAR

Piyasaya güven ortamının gelebilmesi için zamların durdurulması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken şöyle konuştu:

“Enflasyonun düşmesi için piyasalara bir güven verilmesi yani zam yapılmaması lazım. Hem hizmet sektöründe hem de zorunlu kullanılması gereken elektrik, doğal gaz akaryakıt zamları üst üste geldi. Kamyon gelecek neyle gelecek? Vatandaş otobüse binecek seyahat edecek ve dolayısıyla bu zamları siz de yapmayın demek mümkün olmayacak.

Bunun için yapılması gereken evvela piyasalara güven vermek. Artık ekonomi düzeldi sinyali ile vatandaş ancak bu yapılan zamları aynı şekilde almış oldukları ücretlerle karşılaması da mümkün değil.

Bildiğiniz üzere sigara ve alkollü içeceklere yapılan zamlar paket başına 10 TL'yi buluyor bir de ÖTV geliyor aynı şekilde bunlar ilave edildiğinde kullanılan diğer malzemelere de aynı şekilde intikal ediyor. Yani temel gıda maddesinden konfeksiyon sektörüne elektrik kullanacak ki üretim yapsın. Doğal gaz kullanacak ki üretim yapsın, akaryakıt kullanacak ki ürünün sevkiyatını yapsın.

KİRA VE VERGİYE ADALET ÇAĞRISI

Üretimin artması ve temel girdi maliyetlerinde düşüş sağlanması gerektiğini belirten Palandöken, “Dolayısıyla zamları bir çare gibi görüp ekonominin düzelme noktasındaki sağlanan başarı bence bu sıkıntıdan daha büyük. Yapılması lazım gelen üretimin artışının sağlanması ve temel girdi maliyetlerinde düşüş sağlanması.

Kiralardaki ve vergilerdeki adaletin tesis edilmesi bu açığı ancak kapatır yoksa günlük tüketilen ürünlere, günlük malzemelere zam yapmayla hepsini ilgilendirir.

Biz çiklette 1 gramlık şeker var ama şekerin maliyetindeki 1 liralık lokomotif ürünlere yapılan zam vatandaşa 10 TL olarak geri dönüyor. Dolayısıyla tedbir olarak düşünülen, ekonominin düzelmesi için çabalar sıkıntı doğuruyor. Zamları durdurun artık” şeklinde konuştu.